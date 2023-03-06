Хрустящее овсяное печенье без муки и сахара за 20 минут: простой рецепт полезного десерта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Рецепт овсяного печенья

Овсяное печенье – одно из самых простых и вкусных домашних угощений к чаю, кофе. Готовится оно очень просто, достаточно всего лишь выбрать качественные овсяные хлопья, добавить сухофрукты или орехи и выпекать всего 20 минут. 

Овсяное печенье с сухофруктами

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного, хрустящего, безопасного овсяного печенья, которое готовится без муки и сахара. 

Рецепт печенья
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Ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 100 г
  • яйца – 1 шт. 
  • сметана – 1 ст. л.
  • изюм – 40 г
  • курага – 40 г
  • сода – 1/3 ч. л.

Способ приготовления:

1. Хлопья перебейте в блендере. 

Овсяные хлопья

2. Курагу нарежьте кубиком. Изюм залейте кипятком на 5 минут, слейте воду и промойте. 

Сухофрукты для приготовления печенья

3. Яйцо сбейте со сметаной до однородной консистенции, добавьте соду, овсяные хлопья, курагу и изюм, перемешайте. 

Как приготовить вкусное овсяное печенье

4. Мокрыми руками сформируйте печенье, переложите в форму застеленное пергаментом и запейте 20- 25 минут при 180 С. 

Готовое овсяное печенье

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