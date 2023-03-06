Хрустящее овсяное печенье без муки и сахара за 20 минут: простой рецепт полезного десерта
Овсяное печенье – одно из самых простых и вкусных домашних угощений к чаю, кофе. Готовится оно очень просто, достаточно всего лишь выбрать качественные овсяные хлопья, добавить сухофрукты или орехи и выпекать всего 20 минут.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного, хрустящего, безопасного овсяного печенья, которое готовится без муки и сахара.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья – 100 г
- яйца – 1 шт.
- сметана – 1 ст. л.
- изюм – 40 г
- курага – 40 г
- сода – 1/3 ч. л.
Способ приготовления:
1. Хлопья перебейте в блендере.
2. Курагу нарежьте кубиком. Изюм залейте кипятком на 5 минут, слейте воду и промойте.
3. Яйцо сбейте со сметаной до однородной консистенции, добавьте соду, овсяные хлопья, курагу и изюм, перемешайте.
4. Мокрыми руками сформируйте печенье, переложите в форму застеленное пергаментом и запейте 20- 25 минут при 180 С.
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