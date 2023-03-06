Овсяное печенье – одно из самых простых и вкусных домашних угощений к чаю, кофе. Готовится оно очень просто, достаточно всего лишь выбрать качественные овсяные хлопья, добавить сухофрукты или орехи и выпекать всего 20 минут.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного, хрустящего, безопасного овсяного печенья, которое готовится без муки и сахара.

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Ингредиенты:

овсяные хлопья – 100 г

яйца – 1 шт.

сметана – 1 ст. л.

изюм – 40 г

курага – 40 г

сода – 1/3 ч. л.

Способ приготовления:

1. Хлопья перебейте в блендере.

2. Курагу нарежьте кубиком. Изюм залейте кипятком на 5 минут, слейте воду и промойте.

3. Яйцо сбейте со сметаной до однородной консистенции, добавьте соду, овсяные хлопья, курагу и изюм, перемешайте.

4. Мокрыми руками сформируйте печенье, переложите в форму застеленное пергаментом и запейте 20- 25 минут при 180 С.

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