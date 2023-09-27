Хрустящее овсяное печенье с яблоками: домашняя выпечка за 20 минут
Овсяное печенье – это простая и быстрая домашняя выпечка. Десерт удобно готовить тем, что его можно дополнить сухофруктами, шоколадом, орехами и фруктами. Оно получается хрустящее, нежное и готовится всего 20-30 минут.
В одном из кулинарных блогов (polli_cooking) в Instagram был опубликован рецепт овсяного печенья с яблоками.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 60 г
- соль
- сахар – 70 г
- яйца – 1 шт
- овсяные хлопья – 120 г
- мука – 60 г
- разрыхлитель – 0,5 ч. л.
- корица – 1 ч. л.
- яблоки – 1 шт
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста нужно к мягкому сливочному маслу добавить соль и сахар, перетереть все лопаткой до однородной массы.
2. Добавить яйцо и перемешать.
3. Добавить овсяные хлопья, муку, разрыхлитель и корицу. Перемешать до однородности.
4. Яблоко порезать мелкими кусочками и добавить в тесто. Перемешать.
5. Из полученного теста сформировать печенье влажными руками, выложить на пергамент.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 20-30 минут. Приятного аппетита!
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