Овсяное печенье – это простая и быстрая домашняя выпечка. Десерт удобно готовить тем, что его можно дополнить сухофруктами, шоколадом, орехами и фруктами. Оно получается хрустящее, нежное и готовится всего 20-30 минут.

В одном из кулинарных блогов (polli_cooking) в Instagram был опубликован рецепт овсяного печенья с яблоками.

Ингредиенты:

сливочное масло – 60 г

соль

сахар – 70 г

яйца – 1 шт

овсяные хлопья – 120 г

мука – 60 г

разрыхлитель – 0,5 ч. л.

Видео дня

корица – 1 ч. л.

яблоки – 1 шт

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно к мягкому сливочному маслу добавить соль и сахар, перетереть все лопаткой до однородной массы.

2. Добавить яйцо и перемешать.

3. Добавить овсяные хлопья, муку, разрыхлитель и корицу. Перемешать до однородности.

4. Яблоко порезать мелкими кусочками и добавить в тесто. Перемешать.

5. Из полученного теста сформировать печенье влажными руками, выложить на пергамент.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 20-30 минут. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: