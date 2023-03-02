Если в овсянку добавить муку и сахар – полезной она уже не будет. Поэтому для того, чтобы сделать вкусное печенье, следует использовать другие продукты. На этот случай идеально подойдут сухофрукты и сметана.

Идея приготовления домашнего овсяного печенья без сахара и муки опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram.

Ингредиенты:

1 яйцо

1 ст.л сметаны с горкой

100 г овсяных хлопьев

40 г изюма

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40 г кураги

1/3 ч.л соды

Способ приготовления:

1. Овсяные хлопья измельчаем в блендере. Курагу нарезаем кубиком.

2. Яйцо взбиваем со сметаной до однородной консистенции, добавляем соду, овсяные хлопья, курагу и изюм.

3. Замешиваем густое тесто.

4. Влажными руками формируем печенье, перекладываем в форму застеленную пергаментом.

5. Запекаем 20–25 минут при температуре 180 градусов.

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