Хрустящее овсяное печенье: сахар и мука не понадобятся

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Хрустящее овсяное печенье: сахар и мука не понадобятся

Если в овсянку добавить муку и сахар – полезной она уже не будет. Поэтому для того, чтобы сделать вкусное печенье, следует использовать другие продукты. На этот случай идеально подойдут сухофрукты и сметана.

Идея приготовления домашнего овсяного печенья без сахара и муки опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram.

Хрустящее овсяное печенье: сахар и мука не понадобятся

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 1 ст.л сметаны с горкой
  • 100 г овсяных хлопьев
  • 40 г изюма
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  • 40 г кураги
  • 1/3 ч.л соды

Способ приготовления:

Хрустящее овсяное печенье: сахар и мука не понадобятся

1. Овсяные хлопья измельчаем в блендере. Курагу нарезаем кубиком.

Хрустящее овсяное печенье: сахар и мука не понадобятся

2. Яйцо взбиваем со сметаной до однородной консистенции, добавляем соду, овсяные хлопья, курагу и изюм.

Хрустящее овсяное печенье: сахар и мука не понадобятся

3. Замешиваем густое тесто.

Хрустящее овсяное печенье: сахар и мука не понадобятся

4. Влажными руками формируем печенье, перекладываем в форму застеленную пергаментом.

Хрустящее овсяное печенье: сахар и мука не понадобятся

5. Запекаем 20–25 минут при температуре 180 градусов.

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