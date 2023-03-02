Хрустящее овсяное печенье: сахар и мука не понадобятся
Если в овсянку добавить муку и сахар – полезной она уже не будет. Поэтому для того, чтобы сделать вкусное печенье, следует использовать другие продукты. На этот случай идеально подойдут сухофрукты и сметана.
Идея приготовления домашнего овсяного печенья без сахара и муки опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 1 ст.л сметаны с горкой
- 100 г овсяных хлопьев
- 40 г изюма
- 40 г кураги
- 1/3 ч.л соды
Способ приготовления:
1. Овсяные хлопья измельчаем в блендере. Курагу нарезаем кубиком.
2. Яйцо взбиваем со сметаной до однородной консистенции, добавляем соду, овсяные хлопья, курагу и изюм.
3. Замешиваем густое тесто.
4. Влажными руками формируем печенье, перекладываем в форму застеленную пергаментом.
5. Запекаем 20–25 минут при температуре 180 градусов.
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