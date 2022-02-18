Хрустящее полосатое печенье без выпечки: в чем популярность удивительного десерта
Такое полосатое печенье – это настоящая находка для каждой хозяйки, которая любит удивлять свою семью необычными лакомствами. Тесто для печенья – элементарное и готовится за считанные минуты без добавления дрожжей. Но самое большое преимущество и удобство десерта в том, что его не нужно выпекать в духовке, а можно просто пожарить на сковороде. Важно только понять, как повторить полосатую окраску.
Рецептом полосатого печенья на сковороде поделился фудблогер Денис Тимчук (kulynarist) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
мука – 300 г
кукурузный крахмал – 15 г
сахар – 60 г
сгущенка – 40 мл
сливочное масло – 50 г
какао – 2 ст. л.
ванилин – 1\2 ч. л.
вода – 100 мл
соль
Способ приготовления:
1. В миску просеять муку и крахмал.
2. Налить сгущенку.
3. Добавить сахар, щепотку соли, ванилин и сливочное масло. Перемешать до однородности.
4. Налить воду и замесить тесто.
5. Разделить тесто на 2 одинаковые части. В одну из них насыпать какао. Перемешать.
6. Каждую часть положить в пакет и раскатать в два одинаковых прямоугольника.
7. Снять с теста пакеты. Положить две части друг на друга и завернуть в трубочку. Положил морозильную камеру на 3 часа.
8. Порезать трубочку тонкими порционными кусками.
8. Пожарить печенье в большом количестве растительного масла. Выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.
9. При подаче можно посыпать сахарной пудрой.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить печенье из трех ингредиентов.