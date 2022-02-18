Хрустящее полосатое печенье без выпечки: в чем популярность удивительного десерта

Такое полосатое печенье – это настоящая находка для каждой хозяйки, которая любит удивлять свою семью необычными лакомствами. Тесто для печенья – элементарное и готовится за считанные минуты без добавления дрожжей. Но самое большое преимущество и удобство десерта в том, что его не нужно выпекать в духовке, а можно просто пожарить на сковороде. Важно только понять, как повторить полосатую окраску.

Рецептом полосатого печенья на сковороде поделился фудблогер Денис Тимчук (kulynarist) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 300 г

кукурузный крахмал – 15 г

сахар – 60 г

сгущенка – 40 мл

сливочное масло – 50 г

какао – 2 ст. л.

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ванилин – 1\2 ч. л.

вода – 100 мл

соль

Способ приготовления:

1. В миску просеять муку и крахмал.

2. Налить сгущенку.

3. Добавить сахар, щепотку соли, ванилин и сливочное масло. Перемешать до однородности.

4. Налить воду и замесить тесто.

5. Разделить тесто на 2 одинаковые части. В одну из них насыпать какао. Перемешать.

6. Каждую часть положить в пакет и раскатать в два одинаковых прямоугольника.

7. Снять с теста пакеты. Положить две части друг на друга и завернуть в трубочку. Положил морозильную камеру на 3 часа.

8. Порезать трубочку тонкими порционными кусками.

8. Пожарить печенье в большом количестве растительного масла. Выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.

9. При подаче можно посыпать сахарной пудрой.

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