Хрустящие домашние рогалики: рассказываем, как приготовить идеальное тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт рогаликов

Домашние рогалики можно готовить с любыми начинками, но главное – сделать идеальное тесто. Кулинары советуют делать его на основе сливочного масла, а также сметаны.

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Домашние рогалики с начинкой

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих домашних рогаликов с вишневой начинкой. 

Рецепт рогаликов

Ингредиенты: 

  • Масло сливочное 82% – 250 г
  • Сметана 30% – 250 г
  • Соль – 6 г
  • Желтки – 3 шт
  • Разрыхлитель – 18 г 
  • Ванилин – 2 г
  • Сахарная пудра-200 г
  • Сахар– 150 г
  • Мука – 600 г
  • Вишня мороженая – 750 г

Способ приготовления: 

1. Смешиваем сухие ингредиенты: муку, соль, разрыхлитель, ванилин, сахар. После добавляем к замешанной смеси мягкое сливочное масло, сметану, желтки, замешиваем тесто. Хорошо вымешав руками или миксером, делим на 5-6 частей, накрываем пленкой и отправляем в холодильник охладиться на 30-60 мин. (после этого будет легче с ним работать).

Готовое тесто

2. Размораживаем вишню, хорошо отделяем из нее жидкость, отбросив ее на сито.

Вишни для начинки

3. Охлажденное тесто раскатываем до толщины 2-4 мм, режем раскатанное тесто на 8 или 12 частей, в зависимости хотите вы большие или маленькие изделия. Накладываем вишни столько, чтобы вы могли закрутить рогалик. 

Приготовление рогаликов

4. Закручиваем рогалики, выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов 15-25 минут до золотистого цвета.

Как достанете рогалики из духовки сразу посыпайте их сахарной пудрой!

Готовые рогалики

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