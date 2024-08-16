Хрустящие домашние рогалики: рассказываем, как приготовить идеальное тесто
Домашние рогалики можно готовить с любыми начинками, но главное – сделать идеальное тесто. Кулинары советуют делать его на основе сливочного масла, а также сметаны.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих домашних рогаликов с вишневой начинкой.
Ингредиенты:
- Масло сливочное 82% – 250 г
- Сметана 30% – 250 г
- Соль – 6 г
- Желтки – 3 шт
- Разрыхлитель – 18 г
- Ванилин – 2 г
- Сахарная пудра-200 г
- Сахар– 150 г
- Мука – 600 г
- Вишня мороженая – 750 г
Способ приготовления:
1. Смешиваем сухие ингредиенты: муку, соль, разрыхлитель, ванилин, сахар. После добавляем к замешанной смеси мягкое сливочное масло, сметану, желтки, замешиваем тесто. Хорошо вымешав руками или миксером, делим на 5-6 частей, накрываем пленкой и отправляем в холодильник охладиться на 30-60 мин. (после этого будет легче с ним работать).
2. Размораживаем вишню, хорошо отделяем из нее жидкость, отбросив ее на сито.
3. Охлажденное тесто раскатываем до толщины 2-4 мм, режем раскатанное тесто на 8 или 12 частей, в зависимости хотите вы большие или маленькие изделия. Накладываем вишни столько, чтобы вы могли закрутить рогалик.
4. Закручиваем рогалики, выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов 15-25 минут до золотистого цвета.
Как достанете рогалики из духовки сразу посыпайте их сахарной пудрой!
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