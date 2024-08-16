Домашние рогалики можно готовить с любыми начинками, но главное – сделать идеальное тесто. Кулинары советуют делать его на основе сливочного масла, а также сметаны.

Видео дня

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих домашних рогаликов с вишневой начинкой.

Ингредиенты:

Масло сливочное 82% – 250 г

Сметана 30% – 250 г

Соль – 6 г

Желтки – 3 шт

Разрыхлитель – 18 г

Ванилин – 2 г

Сахарная пудра-200 г

Сахар– 150 г

Мука – 600 г

Вишня мороженая – 750 г

Способ приготовления:

1. Смешиваем сухие ингредиенты: муку, соль, разрыхлитель, ванилин, сахар. После добавляем к замешанной смеси мягкое сливочное масло, сметану, желтки, замешиваем тесто. Хорошо вымешав руками или миксером, делим на 5-6 частей, накрываем пленкой и отправляем в холодильник охладиться на 30-60 мин. (после этого будет легче с ним работать).

2. Размораживаем вишню, хорошо отделяем из нее жидкость, отбросив ее на сито.

3. Охлажденное тесто раскатываем до толщины 2-4 мм, режем раскатанное тесто на 8 или 12 частей, в зависимости хотите вы большие или маленькие изделия. Накладываем вишни столько, чтобы вы могли закрутить рогалик.

4. Закручиваем рогалики, выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов 15-25 минут до золотистого цвета.

Как достанете рогалики из духовки сразу посыпайте их сахарной пудрой!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: