Хрустящие домашние рогалики с вареньем: что обязательно нужно добавить в тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт рогаликов

Лучшая домашняя выпечка к чаю, которая может быть альтернативой пирогам – рогалики. Готовить их можно с разной начинкой и из разного теста. Самое главное при приготовлении теста – придерживаться пропорций. 

Вкусные домашние рогалики с вареньем

Кулинар Тамара поделилась в Instagram рецептом хрустящих рогаликов с вареньем и сахарной пудрой.

Рецепт рогаликов
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Совет: чтобы тесто было хрустящим, а рогалики вкусными, кулинары советуют добавить в тесто сливочное и растительное масло!

Идеальное тесто для рогаликов

Ингредиенты:

  • Сметана – 500 г
  • Дрожжи – 1 ст. л.
  • Маргарин (или сливочное масло) – 250 г
  • Растительное масло – 250 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Мука

Начинка:

  • Варенье ( вишни, творог)
  • Сахарна пудра

Способ приготовления:

1. В сметану добавьте дрожжи и оставьте на 10 минут.

Приготовление теста

2. Масло натрите на терке. Добавьте растительное масло, сметану с дрожями, яйца. Перемешайте до однородности.

3. Добавьте постепенно муку и замесите мягкое тесто, переложите его в холодильник на 1,5-2 часа. Когда тесто подойдет, возьмите часть, раскатайте в круглый тонкий пласт, разрежьте на 8 частей.

Приготолвение рогаликов

4. Выложите варенье, сверните рогалики. Выложите их на противень, выпекайте 30 минут при 180 С.

Начинка для рогаликов

Готовые рогалики присыпьте сахарной пудрой!

Готовые рогалики

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