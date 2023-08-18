Хрустящие домашние рогалики с вареньем: что обязательно нужно добавить в тесто
Лучшая домашняя выпечка к чаю, которая может быть альтернативой пирогам – рогалики. Готовить их можно с разной начинкой и из разного теста. Самое главное при приготовлении теста – придерживаться пропорций.
Кулинар Тамара поделилась в Instagram рецептом хрустящих рогаликов с вареньем и сахарной пудрой.
Совет: чтобы тесто было хрустящим, а рогалики вкусными, кулинары советуют добавить в тесто сливочное и растительное масло!
Ингредиенты:
- Сметана – 500 г
- Дрожжи – 1 ст. л.
- Маргарин (или сливочное масло) – 250 г
- Растительное масло – 250 г
- Яйца – 3 шт.
- Мука
Начинка:
- Варенье ( вишни, творог)
- Сахарна пудра
Способ приготовления:
1. В сметану добавьте дрожжи и оставьте на 10 минут.
2. Масло натрите на терке. Добавьте растительное масло, сметану с дрожями, яйца. Перемешайте до однородности.
3. Добавьте постепенно муку и замесите мягкое тесто, переложите его в холодильник на 1,5-2 часа. Когда тесто подойдет, возьмите часть, раскатайте в круглый тонкий пласт, разрежьте на 8 частей.
4. Выложите варенье, сверните рогалики. Выложите их на противень, выпекайте 30 минут при 180 С.
Готовые рогалики присыпьте сахарной пудрой!
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