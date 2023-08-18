Лучшая домашняя выпечка к чаю, которая может быть альтернативой пирогам – рогалики. Готовить их можно с разной начинкой и из разного теста. Самое главное при приготовлении теста – придерживаться пропорций.

Кулинар Тамара поделилась в Instagram рецептом хрустящих рогаликов с вареньем и сахарной пудрой.

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Совет: чтобы тесто было хрустящим, а рогалики вкусными, кулинары советуют добавить в тесто сливочное и растительное масло!

Ингредиенты:

Сметана – 500 г

Дрожжи – 1 ст. л.

Маргарин (или сливочное масло) – 250 г

Растительное масло – 250 г

Яйца – 3 шт.

Мука

Начинка:

Варенье ( вишни, творог)

Сахарна пудра

Способ приготовления:

1. В сметану добавьте дрожжи и оставьте на 10 минут.

2. Масло натрите на терке. Добавьте растительное масло, сметану с дрожями, яйца. Перемешайте до однородности.

3. Добавьте постепенно муку и замесите мягкое тесто, переложите его в холодильник на 1,5-2 часа. Когда тесто подойдет, возьмите часть, раскатайте в круглый тонкий пласт, разрежьте на 8 частей.

4. Выложите варенье, сверните рогалики. Выложите их на противень, выпекайте 30 минут при 180 С.

Готовые рогалики присыпьте сахарной пудрой!

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