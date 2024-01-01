Домашние рогалики – прекрасная альтернатива пирогам. К тому же готовятся они на песочном тесте с разными начинками.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих домашних рогаликов с вареньем.

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Ингредиенты:

мука – 290 г

сахар – 50 г

соль – 0,5 ч. л.

масло (82%) – 100 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

сметана (20%) – 100 г

яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

1. К просеянной муке добавьте сахар, соль, разрыхлитель. Перемешайте и добавьте прохладное масло, перетрите в крошку. Добавьте яйцо, сметану и замесите тесто. Заверните в пищевую пленку и оставьте на 1 час в холодильнике.

2. Разделите после на 2 части, каждую раскатайте, вырежьте треугольники, положите варенье или другую начинку и заверните рогалики.

3. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 градусов всего 20 минут.

Готовые остывшие рогалики присыпьте сахарной пудрой!

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