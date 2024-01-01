Хрустящие домашние рогалики с вареньем: рецепт десерта к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Хрустящие домашние рогалики с вареньем: рецепт десерта к чаю

Домашние рогалики – прекрасная альтернатива пирогам. К тому же готовятся они на песочном тесте с разными начинками. 

Домашние рогалики

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих домашних рогаликов с вареньем. 

Рогалики с вареньем
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Ингредиенты: 

  • мука – 290 г
  • сахар – 50 г
  • соль – 0,5 ч. л.
  • масло (82%) – 100 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л. 
  • сметана (20%) – 100 г
  • яйцо – 1 шт. 

Способ приготовления: 

1. К просеянной муке добавьте сахар, соль, разрыхлитель. Перемешайте и добавьте прохладное масло, перетрите в крошку. Добавьте яйцо, сметану и замесите тесто. Заверните в пищевую пленку и оставьте на 1 час в холодильнике. 

Основа для теста

2. Разделите после на 2 части, каждую раскатайте, вырежьте треугольники, положите варенье или другую начинку и заверните рогалики.

Рогалики в сахаре

3. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 градусов всего 20 минут.

Готовые остывшие рогалики присыпьте сахарной пудрой!

Готовые рогалики

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