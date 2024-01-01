Хрустящие домашние рогалики с вареньем: рецепт десерта к чаю
Домашние рогалики – прекрасная альтернатива пирогам. К тому же готовятся они на песочном тесте с разными начинками.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих домашних рогаликов с вареньем.
Ингредиенты:
- мука – 290 г
- сахар – 50 г
- соль – 0,5 ч. л.
- масло (82%) – 100 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- сметана (20%) – 100 г
- яйцо – 1 шт.
Способ приготовления:
1. К просеянной муке добавьте сахар, соль, разрыхлитель. Перемешайте и добавьте прохладное масло, перетрите в крошку. Добавьте яйцо, сметану и замесите тесто. Заверните в пищевую пленку и оставьте на 1 час в холодильнике.
2. Разделите после на 2 части, каждую раскатайте, вырежьте треугольники, положите варенье или другую начинку и заверните рогалики.
3. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 градусов всего 20 минут.
Готовые остывшие рогалики присыпьте сахарной пудрой!
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