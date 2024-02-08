Рогалики могут быть прекрасной альтернативой пирогам, печенью и пирожным к чаю. К тому же готовить их можно с разными начинками.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом хрустящих рогаликов с вареньем и маковой начинкой.

Видео дня

Ингредиенты:

100 мл теплого молока

70 г сахара, ваниль

7 г сухих дрожжей

2 яйца

200 г растопленного масла

500-550 г муки

Начинка:

густое варенье/повидло

маковая начинка

сахар и корица

1 яйцо для смазки

Способ приготовления:

1. Тесто: смешайте дрожжи, теплое молоко, сахар, яйца и всыпьте муку. Замесите тесто и дайте постоять 1,5-2 часа.

2. Тесто разделите на 6 равных частей, из каждой сформируйте шарик и раскатайте каждый шарик в большой тонкий круг на присыпанной мукой поверхности. Разделите на 16 равных частей, выложите немного начинки, и сверните в рогалики.

3. Сформированные рогалики выложите на пергамент, оставьте подойти на 30 минут. Перед выпеканием смажьте яйцом и присыпьте сахаром.

4. Выпекайте рогалики при 190 градусах 13-15 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: