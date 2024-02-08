Хрустящие домашние рогалики с вареньем за 15 минут: рецепт самой вкусной домашней выпечки
Рогалики могут быть прекрасной альтернативой пирогам, печенью и пирожным к чаю. К тому же готовить их можно с разными начинками.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом хрустящих рогаликов с вареньем и маковой начинкой.
Ингредиенты:
- 100 мл теплого молока
- 70 г сахара, ваниль
- 7 г сухих дрожжей
- 2 яйца
- 200 г растопленного масла
- 500-550 г муки
Начинка:
- густое варенье/повидло
- маковая начинка
- сахар и корица
- 1 яйцо для смазки
Способ приготовления:
1. Тесто: смешайте дрожжи, теплое молоко, сахар, яйца и всыпьте муку. Замесите тесто и дайте постоять 1,5-2 часа.
2. Тесто разделите на 6 равных частей, из каждой сформируйте шарик и раскатайте каждый шарик в большой тонкий круг на присыпанной мукой поверхности. Разделите на 16 равных частей, выложите немного начинки, и сверните в рогалики.
3. Сформированные рогалики выложите на пергамент, оставьте подойти на 30 минут. Перед выпеканием смажьте яйцом и присыпьте сахаром.
4. Выпекайте рогалики при 190 градусах 13-15 минут.
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