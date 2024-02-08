Хрустящие домашние рогалики с вареньем за 15 минут: рецепт самой вкусной домашней выпечки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Хрустящие домашние рогалики с вареньем за 15 минут: рецепт самой вкусной домашней выпечки

Рогалики могут быть прекрасной альтернативой пирогам, печенью и пирожным к чаю. К тому же готовить их можно с разными начинками. 

Домашние рогалики

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом хрустящих рогаликов с вареньем и маковой начинкой. 

Рецепт рогаликов
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Ингредиенты: 

  • 100 мл теплого молока
  • 70 г сахара, ваниль
  • 7 г сухих дрожжей
  • 2 яйца
  • 200 г растопленного масла
  • 500-550 г муки

Начинка:

  • густое варенье/повидло
  • маковая начинка
  • сахар и корица
  • 1 яйцо для смазки

Способ приготовления: 

1. Тесто: смешайте дрожжи, теплое молоко, сахар, яйца и всыпьте муку. Замесите тесто и дайте постоять 1,5-2 часа. 

Тесто для рогаликов

2. Тесто разделите на 6 равных частей, из каждой сформируйте шарик и раскатайте каждый шарик в большой тонкий круг на присыпанной мукой поверхности. Разделите на 16 равных частей, выложите немного начинки, и сверните в рогалики.

Начинка для выпечки

3. Сформированные рогалики выложите на пергамент, оставьте подойти на 30 минут. Перед выпеканием смажьте яйцом и присыпьте сахаром.

Приготовление рогаликов

4. Выпекайте рогалики при 190 градусах 13-15 минут. 

Готовые рогалики

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