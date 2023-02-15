Хрустящие "Гусиные лапки": рецепт простейшего творожного печенья без яиц
Печенье "Гусиные лапки" – это очень простая, быстрая и хрустящая выпечка. Традиционно оно готовится из простейшего творожного теста. Для декора используют сахарную панировку.
Фудблогер Алексей Крючков (kruchkov.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом творожного печенья "Гусиные лапки".
Ингредиенты:
- творог – 350 г
- мука – 300 г
- разрыхлитель – 2 ч. л.
- ванильный сахар – 10 г
- соль
- масло сливочное – 150 г
Способ приготовления:
1. Смешать все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, ванильный сахар и соль.
2. Добавить творог (его по желанию можно перетереть через сито) и масло. Замесить тесто. Готовое тесто завернуть в пленку и положить на 1 час в холодильник.
3. Готовое тесто раскатать и вырезать кружочки. Сложить печенье так: обвалять кружочек из одной стороны в сахаре, сложить наполовину, погрузить в сахар, сложить наполовину, снова обвалять в сахаре.
4. Выпекать при температуре 180 градусов 25 минут.
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