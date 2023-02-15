Хрустящие "Гусиные лапки": рецепт простейшего творожного печенья без яиц

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,9 т.
Хрустящие 'Гусиные лапки': рецепт простейшего творожного печенья без яиц

Печенье "Гусиные лапки" – это очень простая, быстрая и хрустящая выпечка. Традиционно оно готовится из простейшего творожного теста. Для декора используют сахарную панировку.

Фудблогер Алексей Крючков (kruchkov.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом творожного печенья "Гусиные лапки".

Рецепт творожного печенья ''Гусиные лапки''

Ингредиенты:

  • творог – 350 г
  • мука – 300 г
  • разрыхлитель – 2 ч. л.
  • ванильный сахар – 10 г
  • соль
  • масло сливочное – 150 г
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Творожное печенье в духовке

Способ приготовления:

1. Смешать все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, ванильный сахар и соль.

2. Добавить творог (его по желанию можно перетереть через сито) и масло. Замесить тесто. Готовое тесто завернуть в пленку и положить на 1 час в холодильник.

Творожное тесто на печенье

3. Готовое тесто раскатать и вырезать кружочки. Сложить печенье так: обвалять кружочек из одной стороны в сахаре, сложить наполовину, погрузить в сахар, сложить наполовину, снова обвалять в сахаре.

Печенье ''Гусиные лапки''

4. Выпекать при температуре 180 градусов 25 минут.

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