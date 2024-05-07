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Хрустящие хлебные гренки в сметане и сыре: как приготовить элементарную закуску за 15 минут
Если у вас есть обычный ржаной хлеб – из него можно приготовить очень простую закуску. Для этого из продукта нужно сделать обычные гренки в духовке. Также, вам понадобится сыр и чеснок.
Идея приготовления элементарной закуски из ржаного хлеба опубликована на странице фудблогера Алины Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Подойдет даже для праздничного стола.
Ингредиенты:
- хлеб ржаной
- йогурт салатный – 2 ст.л.
- дижонская горчица – 1 ст.л.
- чеснок – 2-3 зубчика
- соус барбекю
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Хлеб порезать на полоски.
2. Смазать оливковым маслом с любимыми специями.
3. Отправить в духовку на 15 минут.
4. Для соуса смешиваем салатный йогурт, дижонскую горчицу и чеснок.
5. Обмакнуть каждую греночку в соус и посыпать сыром.
6. Подавать с джемом или соусом
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