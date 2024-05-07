Если у вас есть обычный ржаной хлеб – из него можно приготовить очень простую закуску. Для этого из продукта нужно сделать обычные гренки в духовке. Также, вам понадобится сыр и чеснок.

Идея приготовления элементарной закуски из ржаного хлеба опубликована на странице фудблогера Алины Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Подойдет даже для праздничного стола.

Ингредиенты:

хлеб ржаной

йогурт салатный – 2 ст.л.

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дижонская горчица – 1 ст.л.

чеснок – 2-3 зубчика

соус барбекю

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Хлеб порезать на полоски.

2. Смазать оливковым маслом с любимыми специями.

3. Отправить в духовку на 15 минут.

4. Для соуса смешиваем салатный йогурт, дижонскую горчицу и чеснок.

5. Обмакнуть каждую греночку в соус и посыпать сыром.

6. Подавать с джемом или соусом

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