Хрустящие хлебные гренки в сметане и сыре: как приготовить элементарную закуску за 15 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Хрустящие хлебные гренки в сметане и сыре: как приготовить элементарную закуску за 15 минут

Если у вас есть обычный ржаной хлеб – из него можно приготовить очень простую закуску. Для этого из продукта нужно сделать обычные гренки в духовке. Также, вам понадобится сыр и чеснок.

Идея приготовления элементарной закуски из ржаного хлеба опубликована на странице фудблогера Алины Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Подойдет даже для праздничного стола.

Хрустящие хлебные гренки в сметане и сыре: как приготовить элементарную закуску за 15 минут

Ингредиенты:

  • хлеб ржаной
  • йогурт салатный – 2 ст.л.
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  • дижонская горчица – 1 ст.л.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • соус барбекю
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

Хрустящие хлебные гренки в сметане и сыре: как приготовить элементарную закуску за 15 минут

1. Хлеб порезать на полоски.

Хрустящие хлебные гренки в сметане и сыре: как приготовить элементарную закуску за 15 минут

2. Смазать оливковым маслом с любимыми специями.

Хрустящие хлебные гренки в сметане и сыре: как приготовить элементарную закуску за 15 минут

3. Отправить в духовку на 15 минут.

Хрустящие хлебные гренки в сметане и сыре: как приготовить элементарную закуску за 15 минут

4. Для соуса смешиваем салатный йогурт, дижонскую горчицу и чеснок.

Хрустящие хлебные гренки в сметане и сыре: как приготовить элементарную закуску за 15 минут

5. Обмакнуть каждую греночку в соус и посыпать сыром.

6. Подавать с джемом или соусом

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