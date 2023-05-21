Хрустящие и золотистые крылья в духовке: вкуснее шашлыка

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
906
Хрустящие и золотистые крылья в духовке: вкуснее шашлыка

Если очень хочется барбекю, но возможности приготовить его на природе нет – приготовьте блюдо в духовке. Для этого отлично подойдут куриные крылья. Они получаются очень хрустящими и золотистыми. К тому же, сразу можно добавить картофель для гарнира.

Идея приготовления хрустящих и золотистых куриных крылышек опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram. Для того, чтобы мясо было сочным, следует добавить майонез.

Хрустящие и золотистые крылья в духовке: вкуснее шашлыка

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля
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  • 1 кг крыльев куриных
  • 2 ст.л. майонеза
  • сок половины лимона
  • соль, перец, специи
  • горчица в зернах

Ингредиенты для соуса:

  • 3 ст.л. соуса барбекю готового
  • 2 ст.л. жидкого меда
  • сок лимона – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Хрустящие и золотистые крылья в духовке: вкуснее шашлыка

1. Крылья разделить по фалангам и замариновать.

2. Дно противня застелить фольгой, высыпать картофель.

Хрустящие и золотистые крылья в духовке: вкуснее шашлыка

3. Положить сверху решетку от духовки и выложить на нее крылья.

4. Готовить при температуре 200 градусов 35-40 минут.

Хрустящие и золотистые крылья в духовке: вкуснее шашлыка

5. Достать из духовки, смазать соусом, печь еще 5 минут.

Хрустящие и золотистые крылья в духовке: вкуснее шашлыка

6. Достать снова. Перевернуть крылья и запекать еще 10 минут.

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