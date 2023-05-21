Хрустящие и золотистые крылья в духовке: вкуснее шашлыка
Если очень хочется барбекю, но возможности приготовить его на природе нет – приготовьте блюдо в духовке. Для этого отлично подойдут куриные крылья. Они получаются очень хрустящими и золотистыми. К тому же, сразу можно добавить картофель для гарнира.
Идея приготовления хрустящих и золотистых куриных крылышек опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram. Для того, чтобы мясо было сочным, следует добавить майонез.
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 1 кг крыльев куриных
- 2 ст.л. майонеза
- сок половины лимона
- соль, перец, специи
- горчица в зернах
Ингредиенты для соуса:
- 3 ст.л. соуса барбекю готового
- 2 ст.л. жидкого меда
- сок лимона – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Крылья разделить по фалангам и замариновать.
2. Дно противня застелить фольгой, высыпать картофель.
3. Положить сверху решетку от духовки и выложить на нее крылья.
4. Готовить при температуре 200 градусов 35-40 минут.
5. Достать из духовки, смазать соусом, печь еще 5 минут.
6. Достать снова. Перевернуть крылья и запекать еще 10 минут.
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