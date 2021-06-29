Хрустящие кабачки на зиму: 2 способа вкусно замариновать

Сейчас в Украине в самом разгаре сезон кабачков – это удивительный овощ, который очень полезен для организма и элементарен в приготовлении разных блюд, начиная от вкуснейшей икры, блинов, пирогов, теплых салатов и кабачковой пасты и даже котлет. Помимо этого хозяйки часто консервируют их, чтобы и зимой насладиться вкусным продуктом.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 2 удачных способа замариновать кабачки на зиму, благодаря которым вы получите вкуснейшее хрустящее блюдо.
1. Кабачки с хреном и горьким перцем
Ингредиенты:
молодые кабачки – 5 кг
укроп зонтики – 10 шт.
листья черной смородины, хрена – по 10 шт.
перец горошек – 10 шт.
корень хрена – 1 шт.
горький острый перец – 1 шт.
Для маринада:
вода – 3,5 л
сахар – 5 ст. л.
соль – 6 ст. л.
уксус – 300 г
Способ приготовления:
Первым делом – хорошо помойте и простерилизуйте банки.
Помойте хорошо кабачки, укроп, листья хрена и смородины. Кабачки порежьте так, как вам удобно, это могут быть кольца или кубики – на ваш вкус.
Маринад: в кастрюлю налейте воду, добавьте сахар, соль, варите пока вода хорошо не закипит.
После – добавьте укусу и все хорошо перемешайте.
В банки положите укроп, листья, перец, чеснок, горький перец и плотно выложите кабачки, залейте все маринадом и закайте.
Поставьте в большую кастрюлю банки и варите 10 минут.
По истечению времени достаньте банки и переверните их вверх дном, хорошо замотайте чем-то теплым и дайте так остынуть.
Спустя пару часов их можно перенести в темное, прохладное место.
2. Маринованы кабачки дольками
Ингредиенты:
Кабачки – 1 кг
Вода – 1 л
Лавровый лист – 4 шт.
Сахар – 50 г
Винный уксус – 200 г
Соль, гвоздика, перец горошком – по вкусу
Способ приготовления:
Простерилизуйте банки любым способом, который вам удобен.
Хорошо помойте кабачки, нарежьте дольками.
На дно каждой банки выложите гвоздику, перец, лавровый лист, а сверху кабачки, сразу же залейте их готовым кипятком.
Маринад: слейте воду с банок в кастрюлю, добавьте сахар, соль и доведите до кипения, после – выключите огонь и вылейте уксус, все перемешайте.
Готовым маринадом снова залейте кабачки и закатайте банки, переверните вверх дном и укутайте.
Через сутки переставьте банки в холодное, темное место.
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