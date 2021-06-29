Хрустящие кабачки на зиму: 2 способа вкусно замариновать

Сейчас в Украине в самом разгаре сезон кабачков – это удивительный овощ, который очень полезен для организма и элементарен в приготовлении разных блюд, начиная от вкуснейшей икры, блинов, пирогов, теплых салатов и кабачковой пасты и даже котлет. Помимо этого хозяйки часто консервируют их, чтобы и зимой насладиться вкусным продуктом.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 2 удачных способа замариновать кабачки на зиму, благодаря которым вы получите вкуснейшее хрустящее блюдо.

1. Кабачки с хреном и горьким перцем

Как вкусно замариновать кабачки

Ингредиенты:

молодые кабачки – 5 кг

укроп зонтики – 10 шт.

листья черной смородины, хрена – по 10 шт.

перец горошек – 10 шт.

корень хрена – 1 шт.

горький острый перец – 1 шт.

Для маринада:

вода – 3,5 л

сахар – 5 ст. л.

соль – 6 ст. л.

уксус – 300 г

Способ приготовления:

Первым делом – хорошо помойте и простерилизуйте банки. Помойте хорошо кабачки, укроп, листья хрена и смородины. Кабачки порежьте так, как вам удобно, это могут быть кольца или кубики – на ваш вкус. Маринад: в кастрюлю налейте воду, добавьте сахар, соль, варите пока вода хорошо не закипит. После – добавьте укусу и все хорошо перемешайте. В банки положите укроп, листья, перец, чеснок, горький перец и плотно выложите кабачки, залейте все маринадом и закайте. Поставьте в большую кастрюлю банки и варите 10 минут. По истечению времени достаньте банки и переверните их вверх дном, хорошо замотайте чем-то теплым и дайте так остынуть. Спустя пару часов их можно перенести в темное, прохладное место.

2. Маринованы кабачки дольками

Кабачки на зиму

Ингредиенты:

Кабачки – 1 кг

Вода – 1 л

Лавровый лист – 4 шт.

Сахар – 50 г

Винный уксус – 200 г

Соль, гвоздика, перец горошком – по вкусу

Способ приготовления:

Простерилизуйте банки любым способом, который вам удобен. Хорошо помойте кабачки, нарежьте дольками. На дно каждой банки выложите гвоздику, перец, лавровый лист, а сверху кабачки, сразу же залейте их готовым кипятком. Маринад: слейте воду с банок в кастрюлю, добавьте сахар, соль и доведите до кипения, после – выключите огонь и вылейте уксус, все перемешайте. Готовым маринадом снова залейте кабачки и закатайте банки, переверните вверх дном и укутайте. Через сутки переставьте банки в холодное, темное место.

Маринованные кабачки

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как вкусно и правильно приготовить густое вишневое варенье без косточек дома.

4 способа приготовления маринованных огурцов, при помощи которых вы получите вкуснейшее и удачное зимнее угощение.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!