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Хрустящие кабачки на зиму: 2 способа вкусно замариновать

1.8т
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Сейчас в Украине в самом разгаре сезон кабачков – это удивительный овощ, который очень полезен для организма и элементарен в приготовлении разных блюд, начиная от вкуснейшей икры, блинов, пирогов, теплых салатов и кабачковой пасты и даже котлет. Помимо этого хозяйки часто консервируют их, чтобы и зимой насладиться вкусным продуктом.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 2 удачных способа замариновать кабачки на зиму, благодаря которым вы получите вкуснейшее хрустящее блюдо.

1. Кабачки с хреном и горьким перцем

Как вкусно замариновать кабачки
Как вкусно замариновать кабачки

Ингредиенты:

  • молодые кабачки – 5 кг

  • укроп зонтики – 10 шт.

  • листья черной смородины, хрена – по 10 шт.

  • перец горошек – 10 шт.

  • корень хрена – 1 шт.

  • горький острый перец – 1 шт.

Для маринада:

  • вода – 3,5 л

  • сахар – 5 ст. л.

  • соль – 6 ст. л.

  • уксус – 300 г

Способ приготовления:

  1. Первым делом – хорошо помойте и простерилизуйте банки.

  2. Помойте хорошо кабачки, укроп, листья хрена и смородины. Кабачки порежьте так, как вам удобно, это могут быть кольца или кубики – на ваш вкус.

  3. Маринад: в кастрюлю налейте воду, добавьте сахар, соль, варите пока вода хорошо не закипит.

  4. После – добавьте укусу и все хорошо перемешайте.

  5. В банки положите укроп, листья, перец, чеснок, горький перец и плотно выложите кабачки, залейте все маринадом и закайте.

  6. Поставьте в большую кастрюлю банки и варите 10 минут.

  7. По истечению времени достаньте банки и переверните их вверх дном, хорошо замотайте чем-то теплым и дайте так остынуть.

  8. Спустя пару часов их можно перенести в темное, прохладное место.

2. Маринованы кабачки дольками

Кабачки на зиму
Кабачки на зиму

Ингредиенты:

  • Кабачки – 1 кг

  • Вода – 1 л

  • Лавровый лист – 4 шт.

  • Сахар – 50 г

  • Винный уксус – 200 г

  • Соль, гвоздика, перец горошком – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Простерилизуйте банки любым способом, который вам удобен.

  2. Хорошо помойте кабачки, нарежьте дольками.

  3. На дно каждой банки выложите гвоздику, перец, лавровый лист, а сверху кабачки, сразу же залейте их готовым кипятком.

  4. Маринад: слейте воду с банок в кастрюлю, добавьте сахар, соль и доведите до кипения, после – выключите огонь и вылейте уксус, все перемешайте.

  5. Готовым маринадом снова залейте кабачки и закатайте банки, переверните вверх дном и укутайте.

  6. Через сутки переставьте банки в холодное, темное место.

Маринованные кабачки
Маринованные кабачки

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
рецепт еда
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