Когда принимается решение провести вечер за просмотром любимых фильмов, рука так и тянется к чему-нибудь вкусненькому. Именно в такие моменты человек потребляет слишком большое количество калорий и некоричных продуктов, купленных в магазине.

Поэтому предлагаем готовить разнообразные снеки дома. Они получаются гораздо более полезными и вкусными. Рецептом одним из них в Instagram поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by ilona.

Ингредиенты

Картофель – 1 шт

Батат – ½ шт

Сухой чеснок – 1 ст.л.

Сулугуни или моцарелла – 100 гр

Кукурузный крахмал – 5-6 ст.л.

Укроп – несколько веточек

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Картофель и батат почистить и отварить до готовности.

2. Дать немного остыть, все хорошо размять.

3. Добавить сухой чеснок, соль, перец и крахмал, хорошо перемешать.

4. Добавить укроп и натертый творог и перемешать еще раз. Должна получиться консистенция теста.

5. Сформовать из теста палочки и жарить в большом количестве масла до корочки.

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