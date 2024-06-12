Хрустящие картофельно-бататовые палочки: то, что нужно во время просмотра фильмов
Когда принимается решение провести вечер за просмотром любимых фильмов, рука так и тянется к чему-нибудь вкусненькому. Именно в такие моменты человек потребляет слишком большое количество калорий и некоричных продуктов, купленных в магазине.
Поэтому предлагаем готовить разнообразные снеки дома. Они получаются гораздо более полезными и вкусными. Рецептом одним из них в Instagram поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by ilona.
Ингредиенты
- Картофель – 1 шт
- Батат – ½ шт
- Сухой чеснок – 1 ст.л.
- Сулугуни или моцарелла – 100 гр
- Кукурузный крахмал – 5-6 ст.л.
- Укроп – несколько веточек
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Картофель и батат почистить и отварить до готовности.
2. Дать немного остыть, все хорошо размять.
3. Добавить сухой чеснок, соль, перец и крахмал, хорошо перемешать.
4. Добавить укроп и натертый творог и перемешать еще раз. Должна получиться консистенция теста.
5. Сформовать из теста палочки и жарить в большом количестве масла до корочки.
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