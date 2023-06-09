Куриные крылышки можно запекать с овощами в духовке, готовить с картофелем, а также жарить и варить супы. Для того, чтобы крылышки при приготовлении были хрустящим снаружи и мягкими внутри, нужно сделать удачную панировку.

Кулинар Полина поделилась в Instagram 2 рецептами хрустящих куриных крылышек с 2 видами панировки.

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Совет: готовить крылышки можно в сотейнике, фритюре или на сковороде!

Ингредиенты для первого варианта с кунжутом:

крылышки – 500 г

панировка с кунжутом – 1 упаковка

яйца – 1 шт.

кунжут – горсть

Ингредиенты для второго варианта с имбирем:

крылышки – 500 г

панировка с имбирем – 1 упаковка

вода – 5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помойте крылышки, порежьте пополам. Высушите бумажным полотенцем.

2. Для 1 способа: смешайте 1 яйцо из 3 ст. л. панировки и хорошо перемешайте. Остаток смеси пересыпьте в другую тарелку.

3. Для 2 способа: до 5 ст. л. воды добавьте 5 ст. л. панировки, хорошо перемешайте. Остаток смеси пересыпьте в другую тарелку.

4. Проверяем достаточно ли разогретое масло, для этого капаем немного жидкой смеси, если капля сразу всплывет – можно жарить.

5. Окуните кусочки крылышек в жидкую смесь, а затем обваляйте в сухой смеси, после сразу опускайте в разогретое масло, жарьте на среднем огне 6 минут до образования золотистой корочки.

Выложите на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался!