Хрустящие крылышки с кунжутом и имбирем: 2 самых простых и удачных рецепта панировки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
306
Куриные крылья

Куриные крылышки можно запекать с овощами в духовке, готовить с картофелем, а также жарить и варить супы. Для того, чтобы крылышки при приготовлении были хрустящим снаружи и мягкими внутри, нужно сделать удачную панировку. 

Куриные крылышки со специями

Кулинар Полина поделилась в Instagram 2 рецептами хрустящих куриных крылышек с 2 видами панировки. 

Рецепт крылышек
Видео дня

Совет: готовить крылышки можно в сотейнике, фритюре или на сковороде! 

Жареные крылышки

Ингредиенты для первого варианта с кунжутом: 

  • крылышки – 500 г
  • панировка с кунжутом – 1 упаковка 
  • яйца – 1 шт.
  • кунжут – горсть 

Ингредиенты для второго варианта с имбирем:

  • крылышки – 500 г
  • панировка с имбирем – 1 упаковка 
  • вода – 5 ст. л. 

Способ приготовления: 

1. Помойте крылышки, порежьте пополам. Высушите бумажным полотенцем. 

Куриные крылышки

2. Для 1 способа:  смешайте 1 яйцо из 3 ст. л. панировки и хорошо перемешайте. Остаток смеси пересыпьте в другую тарелку.

Из чего приготовить панировку для крылышек

3. Для 2 способа: до 5 ст. л. воды добавьте 5 ст. л. панировки, хорошо перемешайте. Остаток смеси пересыпьте в другую тарелку.

Панировка с имбирем для крылышек

4. Проверяем достаточно ли разогретое масло, для этого капаем немного жидкой смеси, если капля сразу всплывет – можно жарить.

Как правильно жарить крылышки в панировке

5. Окуните кусочки крылышек в жидкую смесь, а затем обваляйте в сухой смеси, после сразу опускайте в разогретое масло, жарьте на среднем огне 6 минут до образования золотистой корочки. 

Приготовление крылышек в панировке

Выложите на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался! 

Готовое блюдо

Сейчас мы готовим

Все рецепты