Хрустящие куриные крылышки в сырной панировке для обеда: к картофелю, макаронам или любой каше

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
51
Хрустящие куриные крылышки в сырной панировке для обеда: к картофелю, макаронам или любой каше

Если вы хотите приготовить на обед мясо – возьмите куриные крылышки. Они требуют минимум времени и подойдут к любому гарниру. А для того, чтобы сверху образовалась аппетитная золотистая корочка, сделайте вкусную сырную панировку.

Идея приготовления куриных крылышек в сырной корочке опубликована на странице фудблогера Натальи с ником talli_sun в Instagram. Мясо просто тает во рту.

Хрустящие куриные крылышки в сырной панировке для обеда: к картофелю, макаронам или любой каше

Ингредиенты:

  • куриные крылышки – 1 кг.
  • мука – 3 ст.л.
  • кукурузный крахмал – 1 ст.л.
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  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • паприка – 1 ч.л.
  • соль
  • твердый сыр
  • петрушка
  • специи-приправы (паприка кусочками)
  • чеснок
  • сливочное масло (растопленное)

Способ приготовления:

Хрустящие куриные крылышки в сырной панировке для обеда: к картофелю, макаронам или любой каше

1. Крыльца помыть, высушить, разделить на фаланги.

2. Смешать муку, крахмал, разрыхлитель, соль, паприку.

3. Хорошо запанировать крылышки.

Хрустящие куриные крылышки в сырной панировке для обеда: к картофелю, макаронам или любой каше

4. Поставить крылышки в духовку при температуре 190 градусов на 35 минут (периодически перевернуть).

5. Натереть сыр на мелкой терке, петрушку измельчить.

Хрустящие куриные крылышки в сырной панировке для обеда: к картофелю, макаронам или любой каше

6. Смешать сыр, петрушку, чеснок, приправы, сливочное масло.

7. Сразу из противня горячими выложить в смесь крылышка (важно, чтобы они были горячими, чтобы сыр хорошо расплавился).

Хрустящие куриные крылышки в сырной панировке для обеда: к картофелю, макаронам или любой каше

8. Хорошо перемешать.

9. Выложить на тарелку.

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