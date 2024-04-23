Если вы хотите приготовить на обед мясо – возьмите куриные крылышки. Они требуют минимум времени и подойдут к любому гарниру. А для того, чтобы сверху образовалась аппетитная золотистая корочка, сделайте вкусную сырную панировку.

Идея приготовления куриных крылышек в сырной корочке опубликована на странице фудблогера Натальи с ником talli_sun в Instagram. Мясо просто тает во рту.

Ингредиенты:

куриные крылышки – 1 кг.

мука – 3 ст.л.

кукурузный крахмал – 1 ст.л.

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разрыхлитель – 1 ч.л.

паприка – 1 ч.л.

соль

твердый сыр

петрушка

специи-приправы (паприка кусочками)

чеснок

сливочное масло (растопленное)

Способ приготовления:

1. Крыльца помыть, высушить, разделить на фаланги.

2. Смешать муку, крахмал, разрыхлитель, соль, паприку.

3. Хорошо запанировать крылышки.

4. Поставить крылышки в духовку при температуре 190 градусов на 35 минут (периодически перевернуть).

5. Натереть сыр на мелкой терке, петрушку измельчить.

6. Смешать сыр, петрушку, чеснок, приправы, сливочное масло.

7. Сразу из противня горячими выложить в смесь крылышка (важно, чтобы они были горячими, чтобы сыр хорошо расплавился).

8. Хорошо перемешать.

9. Выложить на тарелку.

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