Для того, чтобы малосольные огурцы были сочными и хрустящими совсем не обязательно варить разнообразные маринады. Овощи можно залить просто холодной водой. Так будет гораздо быстрее, и даже огурцы, которые немного увяли, вернут свою упругость.

Идея приготовления малосольных огурцов в холодной воде опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. В составе есть чеснок, а также много разнообразных ароматных листьев.

Способ приготовления:

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1. Огурцы промыть и залить холодной водой на 1-2 часа. Так они восстановят свою хрустящую текстуру, если немного привяли.

2. В контейнер на дно положить листья хрена, укроп (зацвевший), ветку вишни с листочками (можно ветку смородины) и разрезанную пополам головку чеснока (помыть и снять верхнюю кожуру).

3. Срезаю с огурцов концы, положить в контейнер и залить холодной водой, чтобы полностью покрыла.

4. Затем слить эту воду в мерный стакан.

5. Посмотреть, сколько воды и делать из нее рассол. Пропорция: на 1л воды – 50 г соли.

6. Хорошо перемешиваю воду с солью, до полного растворения соли и заливаю обратно в огурцы.

7. Сверху также слой зелени (хрен/укроп/вишня).

8. Поставить в холодильник на 3 дня или при комнатной температуре на 1 день.

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