Хрустящие малосольные огурцы за 15 минут: рецепт закуски быстрого приготовления

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Хрустящие малосольные огурцы за 15 минут: рецепт закуски быстрого приготовления

Малосольные огурцы – это отличная и бюджетная закуска на ежедневный и праздничный стол. Их можно приготовить просто с любимыми специями и зеленью, дополнять чесноком и хреном, а также делать в маринаде.

В одном из блогов (fakty.ua) в Instagram был опубликован рецепт хрустящих малосольных огурцов с чесноком и зеленью, которые вы приготовите всего за 15 минут.

Рецепт малосольных огурцов за 15 минут

Ингредиенты:

  • огурцы – 300 г
  • соль – 3 г
  • сахар – 5 г
  • лавровые листья
  • ароматный перец
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  • чеснок
  • сок лимона
  • укроп\петрушка
  • масло растительное – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Сначала огурцы нужно промыть и отрезать у них хвостики. Большие овощи лучше разрезать на 4 части.

Малосольные огурцы с чесноком и зеленью

2. Зелень измельчить, чеснок выжать через пресс. Измельченные ингредиенты смешать с любимыми специями, сахаром, солью и маслом.

3. Подготовленные огурцы выложить в пакет, добавить смесь зелени и специй, выжать немного сока лимона. Все содержимое пакета тщательно перемешать.

Домашние малосольные огурцы

4. Пакет с огурцами плотно завязать, оставить в холодильнике или при комнатной температуре на 15 минут! После этого можно есть. Приятного аппетита!

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