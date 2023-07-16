Хрустящие малосольные огурцы за 15 минут: рецепт закуски быстрого приготовления
Малосольные огурцы – это отличная и бюджетная закуска на ежедневный и праздничный стол. Их можно приготовить просто с любимыми специями и зеленью, дополнять чесноком и хреном, а также делать в маринаде.
В одном из блогов (fakty.ua) в Instagram был опубликован рецепт хрустящих малосольных огурцов с чесноком и зеленью, которые вы приготовите всего за 15 минут.
Ингредиенты:
- огурцы – 300 г
- соль – 3 г
- сахар – 5 г
- лавровые листья
- ароматный перец
- чеснок
- сок лимона
- укроп\петрушка
- масло растительное – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Сначала огурцы нужно промыть и отрезать у них хвостики. Большие овощи лучше разрезать на 4 части.
2. Зелень измельчить, чеснок выжать через пресс. Измельченные ингредиенты смешать с любимыми специями, сахаром, солью и маслом.
3. Подготовленные огурцы выложить в пакет, добавить смесь зелени и специй, выжать немного сока лимона. Все содержимое пакета тщательно перемешать.
4. Пакет с огурцами плотно завязать, оставить в холодильнике или при комнатной температуре на 15 минут! После этого можно есть. Приятного аппетита!
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