Малосольные огурцы – это отличная и бюджетная закуска на ежедневный и праздничный стол. Их можно приготовить просто с любимыми специями и зеленью, дополнять чесноком и хреном, а также делать в маринаде.

В одном из блогов (fakty.ua) в Instagram был опубликован рецепт хрустящих малосольных огурцов с чесноком и зеленью, которые вы приготовите всего за 15 минут.

Ингредиенты:

огурцы – 300 г

соль – 3 г

сахар – 5 г

лавровые листья

ароматный перец

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чеснок

сок лимона

укроп\петрушка

масло растительное – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Сначала огурцы нужно промыть и отрезать у них хвостики. Большие овощи лучше разрезать на 4 части.

2. Зелень измельчить, чеснок выжать через пресс. Измельченные ингредиенты смешать с любимыми специями, сахаром, солью и маслом.

3. Подготовленные огурцы выложить в пакет, добавить смесь зелени и специй, выжать немного сока лимона. Все содержимое пакета тщательно перемешать.

4. Пакет с огурцами плотно завязать, оставить в холодильнике или при комнатной температуре на 15 минут! После этого можно есть. Приятного аппетита!

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