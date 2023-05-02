Малосольные огурцы в пакете

Маринованные огурцы – это очень вкусная закуска на все случаи жизни. К тому же их можно вкусно и быстро засолить, а есть уже через несколько часов. Обязательно дополните закуску пикантными специями и чесноком.

Фудблогер Оксана с ником ksu_foodbloger на своей странице в Instagram поделилась рецептом хрустящих малосольных огурцов в пакете, которые идеально подойдут к мясу и картофелю.

Ингредиенты:

огурцы – 8-10 шт

перец – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

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сахар – 1 ч. л.

укроп – 1 пучок

чеснок – 6 зубчиков

уксус 9% – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить огурцы: отрезать у них концы и разрезать овощи пополам.

2. Отдельно измельчить укроп и выжать через пресс чеснок.

3. В полиэтиленовый пакет или пакет для замораживания выложить огурцы, добавить соль, перец, сахар, укроп, чеснок и уксус.

4. Плотно закрыть пакет и хорошо перемешать, чтобы огурцы в процессе хорошо засолились. В таком виде оставить пакет с огурцами в холодильнике, а еще лучше – на ночь. Так они будут более ароматными.

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