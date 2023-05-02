Малосольные огурцы в пакете

Хрустящие малосольные огурцы за несколько часов: рецепт вкусной закуски
Маринованные огурцы – это очень вкусная закуска на все случаи жизни. К тому же их можно вкусно и быстро засолить, а есть уже через несколько часов. Обязательно дополните закуску пикантными специями и чесноком.
Фудблогер Оксана с ником ksu_foodbloger на своей странице в Instagram поделилась рецептом хрустящих малосольных огурцов в пакете, которые идеально подойдут к мясу и картофелю.
Ингредиенты:
- огурцы – 8-10 шт
- перец – 1 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
- сахар – 1 ч. л.
- укроп – 1 пучок
- чеснок – 6 зубчиков
- уксус 9% – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для начала нужно подготовить огурцы: отрезать у них концы и разрезать овощи пополам.
2. Отдельно измельчить укроп и выжать через пресс чеснок.
3. В полиэтиленовый пакет или пакет для замораживания выложить огурцы, добавить соль, перец, сахар, укроп, чеснок и уксус.
4. Плотно закрыть пакет и хорошо перемешать, чтобы огурцы в процессе хорошо засолились. В таком виде оставить пакет с огурцами в холодильнике, а еще лучше – на ночь. Так они будут более ароматными.
Также OBOZREVATEL на вы можете ознакомиться с рецептами: