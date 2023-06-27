Хрустящие нагетсы из кабачков: вкуснее картофельных

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Хрустящие нагетсы из кабачков: вкуснее картофельных

Сезонные кабачки очень универсальные и бюджетные, поэтому станут прекрасным основанием для многих блюд. Например, хрустящих наггетсов. Они получатся значительно полезнее картофельных. К тому же, готовятся в духовке.

Идея приготовления хрустящих наггетсов из кабачков опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Изделия готовятся без растительного масла.

Хрустящие нагетсы из кабачков: вкуснее картофельных

Ингредиенты:

  • 2 средних кабачка (400г) + 1 ч.л. соли
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  • 80 г панировочных сухарей
  • 50 г твердого сыра
  • 1 ч.л. сладкой паприки
  • 1 ч.л. сушеного чеснока
  • 3 яйца
  • мука

Ингредиенты для соуса (или можно купить готовый чесночный соус):

  • сметана/майонез
  • зелень
  • чеснок

Способ приготовления:

Хрустящие нагетсы из кабачков: вкуснее картофельных

1. Кабачки моем и нарезаем брусочками.

2. Добавляем соль, перемешиваем и оставляем на 15 минут.

Хрустящие нагетсы из кабачков: вкуснее картофельных

3. Тем временем соединяем панировочные сухари, сладкую паприку, сушеный чеснок и мелко натертый сыр.

4. Кабачки сначала погружаем в муку, а затем в яйцо и в панировочную смесь.

Хрустящие нагетсы из кабачков: вкуснее картофельных

5. Выкладываем на застеленный пергаментом противень.

Хрустящие нагетсы из кабачков: вкуснее картофельных

6. Выпекаем при температуре 200 градусов 20-30 минут.

7. Для соуса смешиваем все ингредиенты и подаем к столу с горячими наггетсами.

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