Хрустящие нагетсы из кабачков: вкуснее картофельных
Сезонные кабачки очень универсальные и бюджетные, поэтому станут прекрасным основанием для многих блюд. Например, хрустящих наггетсов. Они получатся значительно полезнее картофельных. К тому же, готовятся в духовке.
Идея приготовления хрустящих наггетсов из кабачков опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Изделия готовятся без растительного масла.
Ингредиенты:
- 2 средних кабачка (400г) + 1 ч.л. соли
- 80 г панировочных сухарей
- 50 г твердого сыра
- 1 ч.л. сладкой паприки
- 1 ч.л. сушеного чеснока
- 3 яйца
- мука
Ингредиенты для соуса (или можно купить готовый чесночный соус):
- сметана/майонез
- зелень
- чеснок
Способ приготовления:
1. Кабачки моем и нарезаем брусочками.
2. Добавляем соль, перемешиваем и оставляем на 15 минут.
3. Тем временем соединяем панировочные сухари, сладкую паприку, сушеный чеснок и мелко натертый сыр.
4. Кабачки сначала погружаем в муку, а затем в яйцо и в панировочную смесь.
5. Выкладываем на застеленный пергаментом противень.
6. Выпекаем при температуре 200 градусов 20-30 минут.
7. Для соуса смешиваем все ингредиенты и подаем к столу с горячими наггетсами.