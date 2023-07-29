Огурцы "Чили" на зиму получаются кисло-сладкие и имеют пикантную острую нотку. Для того чтобы овощи были хрустящие и упругие, их следует правильно подготовить к маринованию. А вот секрет удачной заготовки состоит в маринаде.

В одном из кулинарных блогов (vse_roste) в Instagram был опубликован рецепт пикантных огурцов с кетчупом чили и дижонской горчицей на зиму.

Ингредиенты:

огурцы – 600 г

дижонская горчица – 2 ч. л.

кетчуп чили – 2 ст. л.

соль – 0,5 ч. л.

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сахар – 0,5 ч. л.

уксус – 30 мл

вода – 240 мл

перец душистый – 2 шт

чеснок – 1 зубчик

укроп, листья хрена

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить огурцы, тщательно помыть, отрезать хвостики и замочить в холодной воде на 2 часа.

2. Тем временем нужно тщательно помыть всю зелень. Также простерилизовать банки и крышки.

3. На этом этапе следует на дно банок выложить укроп, листья хрена, чеснок. Плотно утрамбовать огурцы. Наполнить банки крутым кипятком и оставить в таком виде на 10 минут.

4. Для приготовления маринада нужно смешать в кастрюле воду, уксус, добавить кетчуп, горчицу, соль, сахар и перец. Поставить все на огонь, перемешать до полного растворения сахара и соли. Довести до кипения маринад и варить еще 5 минут.

5. Из банок нужно слить воду, наполнить их горячим маринадом.

6. Герметически закатать банки крышками. Перевернуть тары вверх дном, накрыть чем-нибудь теплым и оставить в таком виде до полного охлаждения. Готово!

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