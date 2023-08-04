Кетчуп добавляет особую пикантность огурцам. Потому такое сочетание уже много лет пользуется популярностью в период консервирования. Овощи получаются очень хрустящими, имеют приятный сладковатый привкус.

Идея приготовления хрустящих огурцов с кетчупом на зиму опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Выходит очень вкусно, если добавить чеснок.

Ингредиенты:

огурцы свежие

чеснок (зубцы)

веточки укропа

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Для маринада:

вода – 6 стаканов

кетчуп "чили" – 6 ст.л.

соль – 2 ст.л. без верха

сахар – 200 г

уксус – 100 г

Способ приготовления:

1. Отобрать хорошие огурцы.

2. На дно банки выложить 2-3 зубчика чеснока, 1/3 веточки укропа.

3. Перемешайте все ингредиенты для маринада.

4. Вскипятить в кастрюле.

5. Огурцы наложить в банки.

6. Залить кипящим маринадом.

7. Стерилизовать банки с огурцами 15-20 минут со времени закипания.

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