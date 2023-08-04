Хрустящие огурцы с кетчупом на зиму: как приготовить популярную закуску

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Хрустящие огурцы с кетчупом на зиму: как приготовить популярную закуску

Кетчуп добавляет особую пикантность огурцам. Потому такое сочетание уже много лет пользуется популярностью в период консервирования. Овощи получаются очень хрустящими, имеют приятный сладковатый привкус.

Идея приготовления хрустящих огурцов с кетчупом на зиму опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Выходит очень вкусно, если добавить чеснок.

Хрустящие огурцы с кетчупом на зиму: как приготовить популярную закуску

Ингредиенты:

  • огурцы свежие
  • чеснок (зубцы)
  • веточки укропа
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Для маринада:

  • вода – 6 стаканов
  • кетчуп "чили" – 6 ст.л.
  • соль – 2 ст.л. без верха
  • сахар – 200 г
  • уксус – 100 г

Способ приготовления:

Хрустящие огурцы с кетчупом на зиму: как приготовить популярную закуску

1. Отобрать хорошие огурцы.

2. На дно банки выложить 2-3 зубчика чеснока, 1/3 веточки укропа.

Хрустящие огурцы с кетчупом на зиму: как приготовить популярную закуску

3. Перемешайте все ингредиенты для маринада.

4. Вскипятить в кастрюле.

Хрустящие огурцы с кетчупом на зиму: как приготовить популярную закуску

5. Огурцы наложить в банки.

6. Залить кипящим маринадом.

Хрустящие огурцы с кетчупом на зиму: как приготовить популярную закуску

7. Стерилизовать банки с огурцами 15-20 минут со времени закипания.

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