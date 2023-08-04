Хрустящие огурцы с кетчупом на зиму: как приготовить популярную закуску
Кетчуп добавляет особую пикантность огурцам. Потому такое сочетание уже много лет пользуется популярностью в период консервирования. Овощи получаются очень хрустящими, имеют приятный сладковатый привкус.
Идея приготовления хрустящих огурцов с кетчупом на зиму опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Выходит очень вкусно, если добавить чеснок.
Ингредиенты:
- огурцы свежие
- чеснок (зубцы)
- веточки укропа
Для маринада:
- вода – 6 стаканов
- кетчуп "чили" – 6 ст.л.
- соль – 2 ст.л. без верха
- сахар – 200 г
- уксус – 100 г
Способ приготовления:
1. Отобрать хорошие огурцы.
2. На дно банки выложить 2-3 зубчика чеснока, 1/3 веточки укропа.
3. Перемешайте все ингредиенты для маринада.
4. Вскипятить в кастрюле.
5. Огурцы наложить в банки.
6. Залить кипящим маринадом.
7. Стерилизовать банки с огурцами 15-20 минут со времени закипания.
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