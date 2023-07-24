Хрустящие огурцы с соевым соусом: можно есть сразу после приготовления

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
450
Рецепт огурцов

Такие огурцы очень быстро пропитываются компонентами маринада и, при этом, получаются хрустящими. Все потому, что овощи нужно очень хорошо встряхнуть в банке. От этого и название битые огурцы. Эта быстрая закуска заменит любые многокомпонентные салаты на вашем праздничном столе.

Идея приготовления битых огурцов с соевым соусом опубликована на странице фудблогера Александра Гриценко (_hrytsenko_) в Instagram. Особую пикантность добавляют чеснок и перец чили.

Хрустящие огурцы с соевым соусом: можно есть сразу после приготовления

Ингредиенты на килограмм огурцов:

  • соевый соус – 50 г
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  • уксус яблоневый – 50 г
  • масло кунжутное – 50 г
  • сахар – 20 г
  • чеснок – 20 г
  • кинза – 10 г
  • перец чили – 10 г
  • кунжут – 10 г
  • соль – 20 г

Способ приготовления:

Хрустящие огурцы с соевым соусом: можно есть сразу после приготовления

1. Огурцы натереть солью – так они будут более хрустящие, затем промыть водой.

2. Порезать широкими продолговатыми кусочками.

Хрустящие огурцы с соевым соусом: можно есть сразу после приготовления

3. Засыпать огурцы в банку.

Хрустящие огурцы с соевым соусом: можно есть сразу после приготовления

4. Добавить соль и хорошо перемешать.

Хрустящие огурцы с соевым соусом: можно есть сразу после приготовления

5. Оставить на 10 минут.

6. Слить жидкость.

Хрустящие огурцы с соевым соусом: можно есть сразу после приготовления

7. Добавить все остальное и еще немного потрясти банку.

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