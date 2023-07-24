Хрустящие огурцы с соевым соусом: можно есть сразу после приготовления
Такие огурцы очень быстро пропитываются компонентами маринада и, при этом, получаются хрустящими. Все потому, что овощи нужно очень хорошо встряхнуть в банке. От этого и название битые огурцы. Эта быстрая закуска заменит любые многокомпонентные салаты на вашем праздничном столе.
Идея приготовления битых огурцов с соевым соусом опубликована на странице фудблогера Александра Гриценко (_hrytsenko_) в Instagram. Особую пикантность добавляют чеснок и перец чили.
Ингредиенты на килограмм огурцов:
- соевый соус – 50 г
- уксус яблоневый – 50 г
- масло кунжутное – 50 г
- сахар – 20 г
- чеснок – 20 г
- кинза – 10 г
- перец чили – 10 г
- кунжут – 10 г
- соль – 20 г
Способ приготовления:
1. Огурцы натереть солью – так они будут более хрустящие, затем промыть водой.
2. Порезать широкими продолговатыми кусочками.
3. Засыпать огурцы в банку.
4. Добавить соль и хорошо перемешать.
5. Оставить на 10 минут.
6. Слить жидкость.
7. Добавить все остальное и еще немного потрясти банку.
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