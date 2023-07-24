Такие огурцы очень быстро пропитываются компонентами маринада и, при этом, получаются хрустящими. Все потому, что овощи нужно очень хорошо встряхнуть в банке. От этого и название битые огурцы. Эта быстрая закуска заменит любые многокомпонентные салаты на вашем праздничном столе.

Идея приготовления битых огурцов с соевым соусом опубликована на странице фудблогера Александра Гриценко (_hrytsenko_) в Instagram. Особую пикантность добавляют чеснок и перец чили.

Ингредиенты на килограмм огурцов:

соевый соус – 50 г

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уксус яблоневый – 50 г

масло кунжутное – 50 г

сахар – 20 г

чеснок – 20 г

кинза – 10 г

перец чили – 10 г

кунжут – 10 г

соль – 20 г

Способ приготовления:

1. Огурцы натереть солью – так они будут более хрустящие, затем промыть водой.

2. Порезать широкими продолговатыми кусочками.

3. Засыпать огурцы в банку.

4. Добавить соль и хорошо перемешать.

5. Оставить на 10 минут.

6. Слить жидкость.

7. Добавить все остальное и еще немного потрясти банку.

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