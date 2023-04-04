Орешки со сгущенным молоком – один из самых вкусных и простых в приготовлении десертов. Вкус блюда полностью зависит от теста, поэтому его нужно готовить строго придерживаясь пропорций.

Редакция FoodOboz делится с вами рецептом вкусных орешков со сгущенным молоком, которые очень просто готовятся. Рецепт десерта был опубликован в фудблоге "Smakoluk.ua".

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Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

мука – 500 г

сахарная пудра – 70 г

ванильный сахар – 0,5 ч. л.

сливочное масло – 200 г

кукурузный крахмал – 2 ст. л.

сода гашеная уксусом – 0,5 ч. л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Масло взбейте с пудрой, солью и ванилью до однородности. Добавьте по одному яйцу, соду погасите уксусом и добавьте в массу, перемешайте и всыпьте муку и крахмал, быстро замесите тесто.

2. Готовое тесто разделите на шарики весом 7-8 г.

3. Выложите в форму и выпекайте до готовности.

4. Наполните половинки сгущенным молоком или кремом.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как правильно приготовить орешки со сгущенным молоком, чтобы они были хрустящими и вкусными.