Хрустящие орешки со сгущеным молоком: делимся рецептом самого удачного теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,0 т.
Рецепт десерта

Орешки со сгущенным молоком – один из самых вкусных и простых в приготовлении десертов. Вкус блюда полностью зависит от теста, поэтому его нужно готовить строго придерживаясь пропорций. 

Орешки со сгущенным молоком

Редакция FoodOboz делится с вами рецептом вкусных орешков со сгущенным молоком, которые очень просто готовятся. Рецепт десерта был опубликован в фудблоге "Smakoluk.ua".

Рецепт десерта
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Ингредиенты: 

  • яйца – 2 шт. 
  • мука – 500 г
  • сахарная пудра – 70 г
  • ванильный сахар – 0,5 ч. л. 
  • сливочное масло – 200 г
  • кукурузный крахмал – 2 ст. л.
  • сода гашеная уксусом – 0,5 ч. л.
  • соль – щепотка 

Способ приготовления:

1. Масло взбейте с пудрой, солью и ванилью до однородности. Добавьте по одному яйцу, соду погасите уксусом и добавьте в массу, перемешайте и всыпьте муку и крахмал, быстро замесите тесто.

Готовое тесто

2. Готовое тесто разделите на шарики весом 7-8 г.

3. Выложите в форму и выпекайте до готовности. 

Приготовление десерта

4. Наполните половинки сгущенным молоком или кремом.

Орешки со сгущенным молоком

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как правильно приготовить орешки со сгущенным молоком, чтобы они были хрустящими и вкусными. 

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