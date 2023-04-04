Хрустящие орешки со сгущеным молоком: делимся рецептом самого удачного теста
Орешки со сгущенным молоком – один из самых вкусных и простых в приготовлении десертов. Вкус блюда полностью зависит от теста, поэтому его нужно готовить строго придерживаясь пропорций.
Редакция FoodOboz делится с вами рецептом вкусных орешков со сгущенным молоком, которые очень просто готовятся. Рецепт десерта был опубликован в фудблоге "Smakoluk.ua".
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- мука – 500 г
- сахарная пудра – 70 г
- ванильный сахар – 0,5 ч. л.
- сливочное масло – 200 г
- кукурузный крахмал – 2 ст. л.
- сода гашеная уксусом – 0,5 ч. л.
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Масло взбейте с пудрой, солью и ванилью до однородности. Добавьте по одному яйцу, соду погасите уксусом и добавьте в массу, перемешайте и всыпьте муку и крахмал, быстро замесите тесто.
2. Готовое тесто разделите на шарики весом 7-8 г.
3. Выложите в форму и выпекайте до готовности.
4. Наполните половинки сгущенным молоком или кремом.
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