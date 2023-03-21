Хрустящие пирожки с вишней, как в McDonald's: как приготовить в домашних условиях

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,2 т.
Хрустящие пирожки с вишней, как в McDonald's: как приготовить в домашних условиях

Хрустящие, сладкие и ароматные пирожки, которые стали хитом в McDonald's, легко сделать в домашних условиях. Для теста даже не понадобятся дрожжи, потому что в его основе – мука, кипяток, соль и растительное масло. После жарки пирожки получаются очень хрустящими.

Идея приготовления пирожков с вишней, как в McDonald's, опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram.

Хрустящие пирожки с вишней, как в McDonald's: как приготовить в домашних условиях

Ингредиенты для начинок:

  • 250 г свежих или размороженных вишен
  • 75 г сахара
  • 15 г кукурузного крахмала
  • 50 мл воды
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Ингредиенты для теста:

  • 120 г муки
  • щепотка соли
  • 65 мл кипятка
  • 10 мл масла

Способ приготовления начинки:

Хрустящие пирожки с вишней, как в McDonald's: как приготовить в домашних условиях

1. Свежие или размороженные вишни соединяем с сахаром и доводим до кипения.

2. Убавляем огонь, добавляем кукурузный крахмал с водой и, помешивая, варим до загустения.

3. Накрываем пищевой пленкой в контакт и даем полностью остыть.

Хрустящие пирожки с вишней, как в McDonald's: как приготовить в домашних условиях

Способ приготовления теста:

1. Просеиваем муку, добавляем соль, кипяток, масло и замешиваем мягкое эластичное тесто.

Хрустящие пирожки с вишней, как в McDonald's: как приготовить в домашних условиях

2. Кладем в пакет и оставляем на 15-20 минут.

Хрустящие пирожки с вишней, как в McDonald's: как приготовить в домашних условиях

3. После этого делим на 6-8 равных частей и каждую часть раскатываем в прямоугольник. На одну половину кладем 1 ст. л. начинки, накрываем второй и хорошо защипываем края. Лишнее тесто срезаем.

Хрустящие пирожки с вишней, как в McDonald's: как приготовить в домашних условиях

4. Жарим в хорошо разогретом масле, постоянно переворачивая и поливая пирожки маслом, до золотистого цвета.

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