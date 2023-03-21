Хрустящие, сладкие и ароматные пирожки, которые стали хитом в McDonald's, легко сделать в домашних условиях. Для теста даже не понадобятся дрожжи, потому что в его основе – мука, кипяток, соль и растительное масло. После жарки пирожки получаются очень хрустящими.

Идея приготовления пирожков с вишней, как в McDonald's, опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram.

Ингредиенты для начинок:

250 г свежих или размороженных вишен

75 г сахара

15 г кукурузного крахмала

50 мл воды

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Ингредиенты для теста:

120 г муки

щепотка соли

65 мл кипятка

10 мл масла

Способ приготовления начинки:

1. Свежие или размороженные вишни соединяем с сахаром и доводим до кипения.

2. Убавляем огонь, добавляем кукурузный крахмал с водой и, помешивая, варим до загустения.

3. Накрываем пищевой пленкой в контакт и даем полностью остыть.

Способ приготовления теста:

1. Просеиваем муку, добавляем соль, кипяток, масло и замешиваем мягкое эластичное тесто.

2. Кладем в пакет и оставляем на 15-20 минут.

3. После этого делим на 6-8 равных частей и каждую часть раскатываем в прямоугольник. На одну половину кладем 1 ст. л. начинки, накрываем второй и хорошо защипываем края. Лишнее тесто срезаем.

4. Жарим в хорошо разогретом масле, постоянно переворачивая и поливая пирожки маслом, до золотистого цвета.

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