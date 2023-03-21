Хрустящие пирожки с вишней, как в McDonald's: как приготовить в домашних условиях
Хрустящие, сладкие и ароматные пирожки, которые стали хитом в McDonald's, легко сделать в домашних условиях. Для теста даже не понадобятся дрожжи, потому что в его основе – мука, кипяток, соль и растительное масло. После жарки пирожки получаются очень хрустящими.
Идея приготовления пирожков с вишней, как в McDonald's, опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram.
Ингредиенты для начинок:
- 250 г свежих или размороженных вишен
- 75 г сахара
- 15 г кукурузного крахмала
- 50 мл воды
Ингредиенты для теста:
- 120 г муки
- щепотка соли
- 65 мл кипятка
- 10 мл масла
Способ приготовления начинки:
1. Свежие или размороженные вишни соединяем с сахаром и доводим до кипения.
2. Убавляем огонь, добавляем кукурузный крахмал с водой и, помешивая, варим до загустения.
3. Накрываем пищевой пленкой в контакт и даем полностью остыть.
Способ приготовления теста:
1. Просеиваем муку, добавляем соль, кипяток, масло и замешиваем мягкое эластичное тесто.
2. Кладем в пакет и оставляем на 15-20 минут.
3. После этого делим на 6-8 равных частей и каждую часть раскатываем в прямоугольник. На одну половину кладем 1 ст. л. начинки, накрываем второй и хорошо защипываем края. Лишнее тесто срезаем.
4. Жарим в хорошо разогретом масле, постоянно переворачивая и поливая пирожки маслом, до золотистого цвета.
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