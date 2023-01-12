Хрустящие рогалики, которые всегда получаются удачными: что обязательно нужно добавить в тесто
Рогалики – лучшая домашняя выпечка к чаю, кофе, какао. Готовятся они чаще всего из песочного теста, с разными вкусными начинками, для которых можно использовать: орехи, шоколад, изюм, варенье, ягоды, корицу.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих, ароматных домашних рогаликов, которые получатся очень удачными.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 200 г
- сметана – 200 г
- водка – 1 ст. л.
- мука – 300 г
- соль – щепотка
- сахарная пудра и начинка – по желанию
Способ приготовления:
1. Муку просейте на рабочую поверхность. Добавьте щепотку соли.
2. Холодное сливочное масло натрите прямо в муку и перемешайте.
3. Добавьте сметану и водку, замесите тесто. Готовое тесто разрежьте на 6 частей и каждую скатайте в шарик, сложите в миску, накройте и поставьте в холодильник на 2 часа.
4. Затем, каждый шарик, присыпая мукой раскатайте в тоненький круглый пласт и разрежьте на 8 равных сегментов.
5. На край каждого выложите начинку и сверните, переложите на противень и выпекайте при 200 С 20 минут.
Горячие рогалики переложите в миску и посыпьте сахарной пудрой!
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