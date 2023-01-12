Хрустящие рогалики, которые всегда получаются удачными: что обязательно нужно добавить в тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашние рогалики

Рогалики – лучшая домашняя выпечка к чаю, кофе, какао. Готовятся они чаще всего из песочного теста, с разными вкусными начинками, для которых можно использовать: орехи, шоколад, изюм, варенье, ягоды, корицу. 

Домашние рогалики

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих, ароматных домашних рогаликов, которые получатся очень удачными. 

Рецепт рогаликов
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Ингредиенты:

  • сливочное масло – 200 г
  • сметана – 200 г
  • водка – 1 ст. л.
  • мука – 300 г
  • соль – щепотка 
  • сахарная пудра и начинка – по желанию

Способ приготовления:

1. Муку просейте на рабочую поверхность. Добавьте щепотку соли.

Тесто на cметане для рогаликов

2. Холодное сливочное масло натрите прямо в муку и перемешайте. 

3. Добавьте сметану и водку, замесите тесто. Готовое тесто разрежьте на 6 частей и каждую скатайте в шарик, сложите в миску, накройте и поставьте в холодильник на 2 часа.

Готовое тесто для рогаликов

4. Затем, каждый шарик, присыпая мукой раскатайте в тоненький круглый пласт и разрежьте на 8 равных сегментов.

Основа для рогаликов

5. На край каждого выложите начинку и сверните, переложите на противень и выпекайте при 200 С 20 минут.

Готовые рогалики

Горячие рогалики переложите в миску и посыпьте сахарной пудрой!

Ароматные рогалики

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