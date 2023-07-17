Хрустящие рогалики: рассказываем, что обязательно нужно добавить в тесто
Домашние рогалики – лучшая альтернатива пирогам и печенью. Для того, чтобы они были хрустящими, кулинары советуют добавить в тесто водку, а также смалец и сметану. Для начинки можно использовать любой джем, сгущенное молоко, шоколад, свежие и замороженные ягоды.
Кулинар Светлана поделилась в Instagram рецептом хрустящих рогаликов, которые готовятся на смальце, со сметаной и вкусной начинкой из джема.
Ингредиенты:
- мука – 250 г
- сметана – 2 ст. л.
- разрыхлитель – 0,5 ч. л.
- смалец – 100 г
Для начинки:
- любой густой джем
- сахарная пудра – 80 г
Способ приготовления:
1. Смешайте муку с разрыхлителем, просейте через сито. Добавьте сметану и смалец, перемешайте и замесите тесто. Переложите в холодильник на 30-50 минут.
2. После раскатайте тесто толщиной не более 3 миллиметров, разрежьте на куски, выложите начинку и сформируйте рогалики. Переложите на пергамент, выпекайте 30-40 минут при 160 С.
Готовые рогалики присыпьте сахарной пудрой!
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