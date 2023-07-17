Хрустящие рогалики: рассказываем, что обязательно нужно добавить в тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Хрустящие рогалики: рассказываем, что обязательно нужно добавить в тесто

Домашние рогалики – лучшая альтернатива пирогам и печенью. Для того, чтобы они были хрустящими, кулинары советуют добавить в тесто водку, а также смалец и сметану. Для начинки можно использовать любой джем, сгущенное молоко, шоколад, свежие и замороженные ягоды. 

Кулинар Светлана поделилась в Instagram рецептом хрустящих рогаликов, которые готовятся на смальце, со сметаной и вкусной начинкой из джема. 

Рецепт рогаликов

Ингредиенты:

  • мука – 250 г
  • сметана – 2 ст. л.
  • разрыхлитель – 0,5 ч. л. 
  • смалец – 100 г
Видео дня

Для начинки:

  • любой густой джем
  • сахарная пудра – 80 г 

Способ приготовления:

1. Смешайте муку с разрыхлителем, просейте через сито. Добавьте сметану и смалец, перемешайте и замесите тесто. Переложите в холодильник на 30-50 минут.

Тесто для блюда

2. После раскатайте тесто толщиной не более 3 миллиметров, разрежьте на куски, выложите начинку и сформируйте рогалики. Переложите на пергамент, выпекайте 30-40 минут при 160 С.

Приготовление рогаликов

Готовые рогалики присыпьте сахарной пудрой! 

Готовые рогалики

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты