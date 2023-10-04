Лучшая альтернатива пирогам, печенью к чаю – домашние, ароматные рогалики с разными начинками. Стоит отметить, что готовить тесто для них можно на кефире, сметане, молоке, с маргарином, маслом, а также с творогом.

Кулинар Светлана поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих рогаликов на творожном тесте.

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Совет: чтобы рогалики были хрустящими, добавьте в тесто обязательно сливочное масло!

Ингредиенты:

мука – 400 г

творог – 400 г

сливочное масло – 250 г

разрыхлитель – 2 ч. л.

сахар – 150 г

ванильный сахар

Способ приготовления:

1. Творог перетрите с сахаром, добавьте мягкое сливочное масло, разрыхлитель, ванилин и перемешайте. Добавьте муки и хорошо вымешайте тесто.

2. Готовое тесто разделите на 2 части. Каждую часть раскатайте на присыпанной мукой поверхности. Полученный пласт теста присыпьте сахаром, сахар с помощью скалки вдавите в тесто.

3. Слой теста разрежьте на 4 части, каждую часть еще на 4. У вас получится 16 треугольник из теста. Сверните каждый треугольник в рулетик и получите рогалики. Присыпьте рогалики сахаром и выложите на противень.

4. Выпекайте 15-20 минут при 180 С.

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