Хрустящие рогалики с маком: что нужно обязательно добавить в тесто
Домашние рогалики – идеальная домашняя выпечка, которая может быть прекрасной альтернативой пирогам, булочкам и тортам. Готовить их можно с разными начинками, самое главное – сделать удачное тесто.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих рогаликов с маковой начинкой.
Ингредиенты:
- 375 г муки
- 7 г разрыхлителя
- 150 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 70 г сахарной пудры
- 70 мл. молока
Начинка:
- маковая начинка – 250 г (продается уже готова)
- сахарная пудра
Способ приготовления:
1. Сливочное масло взбейте с сахарной пудрой до пышной массы, добавьте яйцо, перемешайте, добавьте молоко, просеянную муку вместе с разрыхлителем и замешивайте, пока не получится отстающее от рук гладкое тесто.
2. Разделите тесто на 3 части и сформуйте шар, раскатайте в круг и разрежьте круг на 16 частей, выложите начинку и заверните рогалики.
3. Разложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Разогрейте духовку до 175 С и выпекайте около 20 минут, следя за тем, чтобы рогалики не стали коричневыми.
Остудите рогалики и посыпьте сахарной пудрой.
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