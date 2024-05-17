Домашние рогалики – идеальная домашняя выпечка, которая может быть прекрасной альтернативой пирогам, булочкам и тортам. Готовить их можно с разными начинками, самое главное – сделать удачное тесто.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих рогаликов с маковой начинкой.

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Ингредиенты:

375 г муки

7 г разрыхлителя

150 г сливочного масла

1 яйцо

70 г сахарной пудры

70 мл. молока

Начинка:

маковая начинка – 250 г (продается уже готова)

сахарная пудра

Способ приготовления:

1. Сливочное масло взбейте с сахарной пудрой до пышной массы, добавьте яйцо, перемешайте, добавьте молоко, просеянную муку вместе с разрыхлителем и замешивайте, пока не получится отстающее от рук гладкое тесто.

2. Разделите тесто на 3 части и сформуйте шар, раскатайте в круг и разрежьте круг на 16 частей, выложите начинку и заверните рогалики.

3. Разложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Разогрейте духовку до 175 С и выпекайте около 20 минут, следя за тем, чтобы рогалики не стали коричневыми.

Остудите рогалики и посыпьте сахарной пудрой.

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