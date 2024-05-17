Хрустящие рогалики с маком: что нужно обязательно добавить в тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
180
Рецепт рогаликов

Домашние рогалики – идеальная домашняя выпечка, которая может быть прекрасной альтернативой пирогам, булочкам и тортам. Готовить их можно с разными начинками, самое главное – сделать удачное тесто.

Домашние рогалики с маком

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих рогаликов с маковой начинкой.

Как приготовить вкусные рогалики
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Ингредиенты:

  • 375 г муки
  • 7 г разрыхлителя
  • 150 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 70 г сахарной пудры
  • 70 мл. молока

Начинка:

  • маковая начинка – 250 г (продается уже готова)
  • сахарная пудра 

Способ приготовления:

1. Сливочное масло взбейте с сахарной пудрой до пышной массы, добавьте яйцо, перемешайте, добавьте молоко, просеянную муку вместе с разрыхлителем и замешивайте, пока не получится отстающее от рук гладкое тесто.

Основа для теста

2. Разделите тесто на 3 части и сформуйте шар, раскатайте в круг и разрежьте круг на 16 частей, выложите начинку и заверните рогалики.

Сколько выпекать рогалики

3. Разложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Разогрейте духовку до 175 С и выпекайте около 20 минут, следя за тем, чтобы рогалики не стали коричневыми.

Рогалики с начинкой

Остудите рогалики и посыпьте сахарной пудрой.

Готовые рогалики

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