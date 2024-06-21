Хрустящие рогалики

Рогалики могут быть отличной альтернативой пирогам, булочкам и тортам. Тесто для них лучше всего готовить на кефире или сливочном масле.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих рогаликов, которые готовятся на сливочном масле и йогурте.

Ингредиенты:

Масло сливочное мягкое – 100 г

Желток – 1 шт.

Сахар или лучше пудра – 50 г

Йогурт греческий или сметана – 1 ст. л.

Сода – 1 г

Мука пшеничная – 180 – 200 г

Для начинки:

Яблоки – 3 шт (примерно 400 гр)

Орехи (по желанию) – 100 г

Корица

Сахар (если яблоки кислые)

Способ приготовления:

1. Начинка: яблоки почистите, натрите на большую терку. На сильно разогретую сковороду положите яблоки, добавьте корицу, сахар, если нужен и орешки. Перемешайте и тушите несколько минут. Чтобы получилась жидкость и начинка стала сухой.

2. Для теста: мягкое масло взбейте с сахаром до белого. Добавьте желток и снова взбейте. После добавьте йогурт и сметану и еще раз взбиваем. Далее муку с содой и перемешиваем до однородности. Тесто должно быть мягкое в приятное на ощупь.

3. Разделите тесто на две части и раскатайте в круг. Разрежьте на 8 частей, на каждую выложите начинку (не очень много), сверните в рогалик.

4. Выложите на пергамент и запекайте примерно 20-25 минут, до румяности при 180 С.

Посыпьте сахарной пудрой!

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