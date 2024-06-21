Хрустящие рогалики с вкусной начинкой для перекуса: рецепт самого удачного теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт рогаликов

Рогалики могут быть отличной альтернативой пирогам, булочкам и тортам. Тесто для них лучше всего готовить на кефире или сливочном масле. 

Хрустящие рогалики

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих рогаликов, которые готовятся на сливочном масле и йогурте. 

Рецепт рогаликов

Ингредиенты: 

  • Масло сливочное мягкое – 100 г
  • Желток – 1 шт.
  • Сахар или лучше пудра – 50 г
  • Йогурт греческий или сметана – 1 ст. л.
  • Сода – 1 г
  • Мука пшеничная – 180 – 200 г

Для начинки:

  • Яблоки – 3 шт (примерно 400 гр)
  • Орехи (по желанию) – 100 г
  • Корица
  • Сахар (если яблоки кислые)

Способ приготовления:

1. Начинка: яблоки почистите, натрите на большую терку. На сильно разогретую сковороду положите яблоки, добавьте корицу, сахар, если нужен и орешки. Перемешайте и тушите несколько минут. Чтобы получилась жидкость и начинка стала сухой. 

Начинка для рогаликов

2. Для теста: мягкое масло взбейте с сахаром до белого. Добавьте желток и снова взбейте. После добавьте йогурт и сметану и еще раз взбиваем. Далее муку с содой и перемешиваем до однородности. Тесто должно быть мягкое в приятное на ощупь.

Тесто для рогаликов

3. Разделите тесто на две части и раскатайте в круг. Разрежьте на 8 частей, на каждую выложите начинку (не очень много), сверните в рогалик.

С чем приготовить рогалики

4. Выложите на пергамент и запекайте примерно 20-25 минут, до румяности при 180 С.

Сколько готовить рогалики

Посыпьте сахарной пудрой!

Готовые рогалики

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