Хрустящие рогалики с вкусной начинкой для перекуса: рецепт самого удачного теста
Рогалики могут быть отличной альтернативой пирогам, булочкам и тортам. Тесто для них лучше всего готовить на кефире или сливочном масле.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих рогаликов, которые готовятся на сливочном масле и йогурте.
Ингредиенты:
- Масло сливочное мягкое – 100 г
- Желток – 1 шт.
- Сахар или лучше пудра – 50 г
- Йогурт греческий или сметана – 1 ст. л.
- Сода – 1 г
- Мука пшеничная – 180 – 200 г
Для начинки:
- Яблоки – 3 шт (примерно 400 гр)
- Орехи (по желанию) – 100 г
- Корица
- Сахар (если яблоки кислые)
Способ приготовления:
1. Начинка: яблоки почистите, натрите на большую терку. На сильно разогретую сковороду положите яблоки, добавьте корицу, сахар, если нужен и орешки. Перемешайте и тушите несколько минут. Чтобы получилась жидкость и начинка стала сухой.
2. Для теста: мягкое масло взбейте с сахаром до белого. Добавьте желток и снова взбейте. После добавьте йогурт и сметану и еще раз взбиваем. Далее муку с содой и перемешиваем до однородности. Тесто должно быть мягкое в приятное на ощупь.
3. Разделите тесто на две части и раскатайте в круг. Разрежьте на 8 частей, на каждую выложите начинку (не очень много), сверните в рогалик.
4. Выложите на пергамент и запекайте примерно 20-25 минут, до румяности при 180 С.
Посыпьте сахарной пудрой!
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