Это самый элементарный сезонный десерт, который можно приготовить с персиками. Для него вам понадобится слоеное тесто, которое можно приобрести в любом магазине. Вы просто готовите из него трубочки и добавляете воздушный фруктовый крем. А потом угощаете родных и друзей во время чаепития.

Идея приготовления трубочек с белковым персиковым кремом опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram. Начинка получается довольно густой и очень нежной по вкусу.

Ингредиенты для трубочек:

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2 листа слоеного теста (225 г)

2 желтка

Ингредиенты для крема:

2 белка (60 г)

щепотка лимонной кислоты

120 г мякоти персика

100 г сахара

оранжевый краситель – по желанию

Способ приготовления трубочек:

1. Раскатываем слоеное тесто и нарезаем на длинные полоски.

2. Вращаем формочки тестом и кладем на пергамент.

3. Смазываем желтком, выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут и даем остыть.

Способ приготовления крема:

1. В персиках делаем надрез и полностью погружаем в кипящую воду на 30 секунд.

2. Достаем, погружаем в ледяную воду и даем остыть.

3. Снимаем шкурку, взбиваем блендером, добавляем сахар и доводим до кипения.

4. Немножко убавляем огонь и, периодически помешивая, варим сироп 5-6 минут.

5. Пока варится сироп – начинаем взбивать белки с лимонной кислотой до пиков. Продолжая взбивать, тонкой струйкой вливаем горячий сироп.

6. После этого продолжаем сбивать массу на максимальной скорости до сильного загущения – 8-9 минут.

7. Кладем крем в кондитерский мешок с насадкой, вынимаем формы из трубочек и наполняем кремом.

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