Хрустящие сезонные трубочки с персиковым кремом: как приготовить простой десерт к чаю
Это самый элементарный сезонный десерт, который можно приготовить с персиками. Для него вам понадобится слоеное тесто, которое можно приобрести в любом магазине. Вы просто готовите из него трубочки и добавляете воздушный фруктовый крем. А потом угощаете родных и друзей во время чаепития.
Идея приготовления трубочек с белковым персиковым кремом опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram. Начинка получается довольно густой и очень нежной по вкусу.
Ингредиенты для трубочек:
- 2 листа слоеного теста (225 г)
- 2 желтка
Ингредиенты для крема:
- 2 белка (60 г)
- щепотка лимонной кислоты
- 120 г мякоти персика
- 100 г сахара
- оранжевый краситель – по желанию
Способ приготовления трубочек:
1. Раскатываем слоеное тесто и нарезаем на длинные полоски.
2. Вращаем формочки тестом и кладем на пергамент.
3. Смазываем желтком, выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут и даем остыть.
Способ приготовления крема:
1. В персиках делаем надрез и полностью погружаем в кипящую воду на 30 секунд.
2. Достаем, погружаем в ледяную воду и даем остыть.
3. Снимаем шкурку, взбиваем блендером, добавляем сахар и доводим до кипения.
4. Немножко убавляем огонь и, периодически помешивая, варим сироп 5-6 минут.
5. Пока варится сироп – начинаем взбивать белки с лимонной кислотой до пиков. Продолжая взбивать, тонкой струйкой вливаем горячий сироп.
6. После этого продолжаем сбивать массу на максимальной скорости до сильного загущения – 8-9 минут.
7. Кладем крем в кондитерский мешок с насадкой, вынимаем формы из трубочек и наполняем кремом.
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