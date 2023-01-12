Хрустящие снаружи и сочные внутри: из какого теста приготовить идеальные чебуреки
Чебуреки можно назвать идеальными, если при середине вытекает мясной бульон. Для этого очень важно приготовить не только сочную начинку, но и эластичное и рыхлое тесто. На этот случай идеально подходит самое заварное.
Идея приготовления хрустящих снаружи и сочных внутри чебуреков опубликована на странице фудблогера Марины с ником marisha_recepti в Instagram.
Для теста нужно:
- 300 мл воды
- 1 яйцо
- 1 ч.л. сахара
- 2 ст.л. растительного масла
- 4 ст. муки
- соль
- 1 ст.л. водки
Для начинки требуется:
- 500 г фарша
- 2 луковицы
- соль, перец
- 100 г ледяной воды (заранее поставить в морозильную камеру)
- стакан объемом 200 мл
Способ приготовления:
1. В одном стакане кипяченой горячей воды заварить один стакан муки. В миску просеять оставшуюся муку, добавить яйцо, соль, сахар, масло, водку и влить 100 мл оставшейся воды.
2. Добавить заварное тесто и замесить. Завернуть в пакет и оставить на 30 минут.
3. Для начинки в фарш добавить перемолотый лук, соль, перец и воду из морозильной камеры. Хорошо перемешать.
4. Слепить чебуреки.
5. Жарить в разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки.
6. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
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