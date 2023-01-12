Чебуреки можно назвать идеальными, если при середине вытекает мясной бульон. Для этого очень важно приготовить не только сочную начинку, но и эластичное и рыхлое тесто. На этот случай идеально подходит самое заварное.

Идея приготовления хрустящих снаружи и сочных внутри чебуреков опубликована на странице фудблогера Марины с ником marisha_recepti в Instagram.

Для теста нужно:

300 мл воды

1 яйцо

1 ч.л. сахара

2 ст.л. растительного масла

4 ст. муки

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соль

1 ст.л. водки

Для начинки требуется:

500 г фарша

2 луковицы

соль, перец

100 г ледяной воды (заранее поставить в морозильную камеру)

стакан объемом 200 мл

Способ приготовления:

1. В одном стакане кипяченой горячей воды заварить один стакан муки. В миску просеять оставшуюся муку, добавить яйцо, соль, сахар, масло, водку и влить 100 мл оставшейся воды.

2. Добавить заварное тесто и замесить. Завернуть в пакет и оставить на 30 минут.

3. Для начинки в фарш добавить перемолотый лук, соль, перец и воду из морозильной камеры. Хорошо перемешать.

4. Слепить чебуреки.

5. Жарить в разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки.

6. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

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