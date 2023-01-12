Хрустящие снаружи и сочные внутри: из какого теста приготовить идеальные чебуреки

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Хрустящие снаружи и сочные внутри: из какого теста приготовить идеальные чебуреки

Чебуреки можно назвать идеальными, если при середине вытекает мясной бульон. Для этого очень важно приготовить не только сочную начинку, но и эластичное и рыхлое тесто. На этот случай идеально подходит самое заварное.

Идея приготовления хрустящих снаружи и сочных внутри чебуреков опубликована на странице фудблогера Марины с ником marisha_recepti в Instagram.

Хрустящие снаружи и сочные внутри: из какого теста приготовить идеальные чебуреки

Для теста нужно:

  • 300 мл воды
  • 1 яйцо
  • 1 ч.л. сахара
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 4 ст. муки
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  • соль
  • 1 ст.л. водки

Для начинки требуется:

  • 500 г фарша
  • 2 луковицы
  • соль, перец
  • 100 г ледяной воды (заранее поставить в морозильную камеру)
  • стакан объемом 200 мл

Способ приготовления:

Хрустящие снаружи и сочные внутри: из какого теста приготовить идеальные чебуреки

1. В одном стакане кипяченой горячей воды заварить один стакан муки. В миску просеять оставшуюся муку, добавить яйцо, соль, сахар, масло, водку и влить 100 мл оставшейся воды.

Хрустящие снаружи и сочные внутри: из какого теста приготовить идеальные чебуреки

2. Добавить заварное тесто и замесить. Завернуть в пакет и оставить на 30 минут.

Хрустящие снаружи и сочные внутри: из какого теста приготовить идеальные чебуреки

3. Для начинки в фарш добавить перемолотый лук, соль, перец и воду из морозильной камеры. Хорошо перемешать.

Хрустящие снаружи и сочные внутри: из какого теста приготовить идеальные чебуреки

4. Слепить чебуреки.

Хрустящие снаружи и сочные внутри: из какого теста приготовить идеальные чебуреки

5. Жарить в разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки.

Хрустящие снаружи и сочные внутри: из какого теста приготовить идеальные чебуреки

6. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

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