Хрустящие снеки, которые легко приготовить дома: 3 идеи

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Хрустящие снеки, которые легко приготовить дома: 3 идеи

Снеки – идеальное дополнение к просмотру фильма для большой компании, или же просто перекус. В магазине таких вкусностей очень много, но все они содержат усилители вкуса и красители. Сегодня редакция FoodOboz подготовила подборку рецептов вкусных и хрустящих снеков, которые можно приготовить дома.

Картофельные чипсы

Чипсы из картофеля домашнего приготовления

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Картофель нарезать тонкими пластинками.

  2. Пергаментную бумагу вырезаем под размер тарелки. Смазываем маслом.

  3. Выкладываем картофель. Готовим в микроволновке.

  4. Готовые чипсы посыпаем специями.

Сырные шарики

Сырные шарики
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Ингредиенты

  1. Твердый сыр – 300 г

  2. Мука – 3 ст.л

  3. Разрыхлитель – 10 г

  4. Белки – 2 шт

  5. Панировочные сухари, подсолнечное масло

Способ приготовления:

  1. Соединить муку и разрыхлитель, потереть на мелкой терке сыр. Взбить белки до состояния пиков.

  2. Муку, разрыхлитель, сыр перемешать и добавить белки. Готовое тесто разделить на части. Обвалять в панировочных сухарях. Обжарить шарики в большом количестве масла.

Снеки из курицы

Снеки из курицы

Ингредиенты:

Филе куриное – 800 гр.

Пшеничная мука – 4 ст.л.

Крахмал – 1 ст.л.

Яйцо куриное – 2 шт.

Соль – 1 ч.л.

Молоко – 100 мл.

Масло для обжарки

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарезаем полосками вдоль волокон толщиной около 1 см.

  2. Мясо посолить, добавить специи.

  3. Приготовить кляр.

  4. Погружаем филе в кляр, а затем в муку.

  5. Обжариваем.

  6. Выкладываем снеки на бумажное полотенце.

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