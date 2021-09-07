Хрустящие снеки, которые легко приготовить дома: 3 идеи
Снеки – идеальное дополнение к просмотру фильма для большой компании, или же просто перекус. В магазине таких вкусностей очень много, но все они содержат усилители вкуса и красители. Сегодня редакция FoodOboz подготовила подборку рецептов вкусных и хрустящих снеков, которые можно приготовить дома.
Картофельные чипсы
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Картофель нарезать тонкими пластинками.
Пергаментную бумагу вырезаем под размер тарелки. Смазываем маслом.
Выкладываем картофель. Готовим в микроволновке.
Готовые чипсы посыпаем специями.
Сырные шарики
Ингредиенты
Твердый сыр – 300 г
Мука – 3 ст.л
Разрыхлитель – 10 г
Белки – 2 шт
Панировочные сухари, подсолнечное масло
Способ приготовления:
Соединить муку и разрыхлитель, потереть на мелкой терке сыр. Взбить белки до состояния пиков.
Муку, разрыхлитель, сыр перемешать и добавить белки. Готовое тесто разделить на части. Обвалять в панировочных сухарях. Обжарить шарики в большом количестве масла.
Снеки из курицы
Ингредиенты:
Филе куриное – 800 гр.
Пшеничная мука – 4 ст.л.
Крахмал – 1 ст.л.
Яйцо куриное – 2 шт.
Соль – 1 ч.л.
Молоко – 100 мл.
Масло для обжарки
Способ приготовления:
Куриное филе нарезаем полосками вдоль волокон толщиной около 1 см.
Мясо посолить, добавить специи.
Приготовить кляр.
Погружаем филе в кляр, а затем в муку.
Обжариваем.
Выкладываем снеки на бумажное полотенце.
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