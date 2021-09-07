Хрустящие снеки, которые легко приготовить дома: 3 идеи

Снеки – идеальное дополнение к просмотру фильма для большой компании, или же просто перекус. В магазине таких вкусностей очень много, но все они содержат усилители вкуса и красители. Сегодня редакция FoodOboz подготовила подборку рецептов вкусных и хрустящих снеков, которые можно приготовить дома.

Картофельные чипсы

Ингредиенты:

Картофель

Масло

Соль, перец и другие специи

Способ приготовления:

Картофель нарезать тонкими пластинками. Пергаментную бумагу вырезаем под размер тарелки. Смазываем маслом. Выкладываем картофель. Готовим в микроволновке. Готовые чипсы посыпаем специями.

Сырные шарики

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Ингредиенты

Твердый сыр – 300 г Мука – 3 ст.л Разрыхлитель – 10 г Белки – 2 шт Панировочные сухари, подсолнечное масло

Способ приготовления:

Соединить муку и разрыхлитель, потереть на мелкой терке сыр. Взбить белки до состояния пиков. Муку, разрыхлитель, сыр перемешать и добавить белки. Готовое тесто разделить на части. Обвалять в панировочных сухарях. Обжарить шарики в большом количестве масла.

Снеки из курицы

Ингредиенты:

Филе куриное – 800 гр.

Пшеничная мука – 4 ст.л.

Крахмал – 1 ст.л.

Яйцо куриное – 2 шт.

Соль – 1 ч.л.

Молоко – 100 мл.

Масло для обжарки

Способ приготовления:

Куриное филе нарезаем полосками вдоль волокон толщиной около 1 см. Мясо посолить, добавить специи. Приготовить кляр. Погружаем филе в кляр, а затем в муку. Обжариваем. Выкладываем снеки на бумажное полотенце.

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