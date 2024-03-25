Сосиски в тесте можно готовить с разным тестом, но лучше всего брать уже готовое слоеное, с ним блюдо приготовится всего за 10-15 минут.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных сосисок в тесте, с кунжутом, которые будут очень сочными внутри.

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Ингредиенты:

тесто слоеное

сосиски

кунжут

желток

Способ приготовления:

1. Сначала раскатайте тесто и разрежьте его на полоски.

2. Каждую сосиску оберните тестом и выложите в форму.

3. Смажьте желтком и посыпьте кунжутом.

4. Готовьте в духовке 15 минут при 180 градусах.

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