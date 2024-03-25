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Хрустящие сосиски в тесте для перекуса: готовятся 15 минут
Сосиски в тесте можно готовить с разным тестом, но лучше всего брать уже готовое слоеное, с ним блюдо приготовится всего за 10-15 минут.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных сосисок в тесте, с кунжутом, которые будут очень сочными внутри.
Ингредиенты:
- тесто слоеное
- сосиски
- кунжут
- желток
Способ приготовления:
1. Сначала раскатайте тесто и разрежьте его на полоски.
2. Каждую сосиску оберните тестом и выложите в форму.
3. Смажьте желтком и посыпьте кунжутом.
4. Готовьте в духовке 15 минут при 180 градусах.
Также на OBOZ.UA сообщалось, как правильно приготовить вкусные и хрустящие сосиски в тесте.