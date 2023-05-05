Хрустящие трубочки из лаваша с сыром: идеальный вариант сытного и быстрого завтрака

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
54
Хрустящие трубочки из лаваша с сыром: идеальный вариант сытного и быстрого завтрака

Сытный и вкусный завтрак можно приготовить очень быстро. Для этого вам понадобится лаваш. Он не нуждается в длительной термической обработке и прекрасно сочетается со многими компонентами. Для начинки подойдет сыр и сезонная зелень.

Идея приготовления трубочек из лаваша на завтрак опубликована на странице фудблогера Оксаны Сапроновой (oksanasapronova_) в Instagram.

Хрустящие трубочки из лаваша с сыром: идеальный вариант сытного и быстрого завтрака

Ингредиенты:

  • лаваш – 50 г.
  • твердый сыр – 20 г.
  • яйцо – 1 шт.
  • творог 5% – 140 г.
  • зелень по желанию (зеленый лук)
  • соль и специи – по вкусу
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Способ приготовления:

Хрустящие трубочки из лаваша с сыром: идеальный вариант сытного и быстрого завтрака

1. Лаваш порезать на кусочки.

2. Сыр натереть на большой терке.

Хрустящие трубочки из лаваша с сыром: идеальный вариант сытного и быстрого завтрака

3. Перемешать с яйцом, зеленью, творогом.

Хрустящие трубочки из лаваша с сыром: идеальный вариант сытного и быстрого завтрака

4. Добавить специи.

5. Начинку выложить на лаваш и закрутить в трубочку.

Хрустящие трубочки из лаваша с сыром: идеальный вариант сытного и быстрого завтрака

6. Можно жарить на сковороде с каплей растительного масла или приготовить на гриле.

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