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Хрустящие трубочки из лаваша с сыром: идеальный вариант сытного и быстрого завтрака
Сытный и вкусный завтрак можно приготовить очень быстро. Для этого вам понадобится лаваш. Он не нуждается в длительной термической обработке и прекрасно сочетается со многими компонентами. Для начинки подойдет сыр и сезонная зелень.
Идея приготовления трубочек из лаваша на завтрак опубликована на странице фудблогера Оксаны Сапроновой (oksanasapronova_) в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 50 г.
- твердый сыр – 20 г.
- яйцо – 1 шт.
- творог 5% – 140 г.
- зелень по желанию (зеленый лук)
- соль и специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лаваш порезать на кусочки.
2. Сыр натереть на большой терке.
3. Перемешать с яйцом, зеленью, творогом.
4. Добавить специи.
5. Начинку выложить на лаваш и закрутить в трубочку.
6. Можно жарить на сковороде с каплей растительного масла или приготовить на гриле.
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