Сытный и вкусный завтрак можно приготовить очень быстро. Для этого вам понадобится лаваш. Он не нуждается в длительной термической обработке и прекрасно сочетается со многими компонентами. Для начинки подойдет сыр и сезонная зелень.

Идея приготовления трубочек из лаваша на завтрак опубликована на странице фудблогера Оксаны Сапроновой (oksanasapronova_) в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 50 г.

твердый сыр – 20 г.

яйцо – 1 шт.

творог 5% – 140 г.

зелень по желанию (зеленый лук)

соль и специи – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Лаваш порезать на кусочки.

2. Сыр натереть на большой терке.

3. Перемешать с яйцом, зеленью, творогом.

4. Добавить специи.

5. Начинку выложить на лаваш и закрутить в трубочку.

6. Можно жарить на сковороде с каплей растительного масла или приготовить на гриле.

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