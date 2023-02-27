Хрустящие трубочки со сгущенкой без вафельницы: простой рецепт десерта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Трубочки со сгущенным молоком

Трубочки со сгущеным молоком – десерт, который любят практически все. Готовится он очень просто, для этого достаточно – сделать удачную основу и правильно сформировать трубочки. Для начинки можно использовать не только сгущенное молоко, но еще и крем. 

Трубочки со сгущенным молоком

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих трубочек со сгущенным молоком. 

Рецепт вафельных трубочек
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Ингредиенты:

  • Молоко – 100 мл
  • Масло сливочное – 100 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар – 150 г
  • Мука – 200 г
  • Ванильный сахар – 1 ч. л. 
  • Соль – щепотка

Для начинки:

  • Вареная сгущенка – 1 банка
  • Сливочное масло – 50 г
  • Орешки измельченные (по желанию)

Способ приготовления:

1. Масло растопите в микроволновке.

Сливочное масло для блюда

2. Взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью в белую рыхлую пену. Добавьте масло и молоко, снова тщательно взбейте миксером. Просейте муку и на минимальной скорости миксера взбейте до 2 минут. 

Как приготовить идеальные вафельные трубочки

3. На хорошо разогретую сковороду выложите немного теста и размазывайте как тонкий блинчик. Обжарьте с обеих сторон по 2-3 минуты до румяности с обеих сторон.

Как правильно пожарить вафельные трубочки на сковороде 

4. Готовые блинчики скручивайте в трубочки прямо на сковороде.

Сгущенное молоко для начинки 

5. Для начинки: взбейте вареную сгущенку с маслом и с помощью кондитерского мешка или пакета наполните трубочки.

Готовые вафельные трубочки

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