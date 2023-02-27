Хрустящие трубочки со сгущенкой без вафельницы: простой рецепт десерта
Трубочки со сгущеным молоком – десерт, который любят практически все. Готовится он очень просто, для этого достаточно – сделать удачную основу и правильно сформировать трубочки. Для начинки можно использовать не только сгущенное молоко, но еще и крем.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих трубочек со сгущенным молоком.
Ингредиенты:
- Молоко – 100 мл
- Масло сливочное – 100 г
- Яйца – 3 шт.
- Сахар – 150 г
- Мука – 200 г
- Ванильный сахар – 1 ч. л.
- Соль – щепотка
Для начинки:
- Вареная сгущенка – 1 банка
- Сливочное масло – 50 г
- Орешки измельченные (по желанию)
Способ приготовления:
1. Масло растопите в микроволновке.
2. Взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью в белую рыхлую пену. Добавьте масло и молоко, снова тщательно взбейте миксером. Просейте муку и на минимальной скорости миксера взбейте до 2 минут.
3. На хорошо разогретую сковороду выложите немного теста и размазывайте как тонкий блинчик. Обжарьте с обеих сторон по 2-3 минуты до румяности с обеих сторон.
4. Готовые блинчики скручивайте в трубочки прямо на сковороде.
5. Для начинки: взбейте вареную сгущенку с маслом и с помощью кондитерского мешка или пакета наполните трубочки.
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