Трубочки со сгущеным молоком – десерт, который любят практически все. Готовится он очень просто, для этого достаточно – сделать удачную основу и правильно сформировать трубочки. Для начинки можно использовать не только сгущенное молоко, но еще и крем.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих трубочек со сгущенным молоком.

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Ингредиенты:

Молоко – 100 мл

Масло сливочное – 100 г

Яйца – 3 шт.

Сахар – 150 г

Мука – 200 г

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Для начинки:

Вареная сгущенка – 1 банка

Сливочное масло – 50 г

Орешки измельченные (по желанию)

Способ приготовления:

1. Масло растопите в микроволновке.

2. Взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью в белую рыхлую пену. Добавьте масло и молоко, снова тщательно взбейте миксером. Просейте муку и на минимальной скорости миксера взбейте до 2 минут.

3. На хорошо разогретую сковороду выложите немного теста и размазывайте как тонкий блинчик. Обжарьте с обеих сторон по 2-3 минуты до румяности с обеих сторон.

4. Готовые блинчики скручивайте в трубочки прямо на сковороде.

5. Для начинки: взбейте вареную сгущенку с маслом и с помощью кондитерского мешка или пакета наполните трубочки.

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