Хрустящие ушки с корицей: вкуснее магазинных
Сладкие ушки. которые можно приобрести в магазине, приготовленные из слоеного теста. Они очень хрустящие и легкие. Но в домашних условиях этот десерт можно усовершенствовать. А именно, сделать его из творожного теста и добавить корицу.
Идея приготовления сырных ушек с корицей опубликована на странице фудблогера Екатерины Кудляк (recepty_przepisy) в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- 500 г кисломолочного сыра
- 200 г мягкого масла
- 1 яйцо
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 1 ч.л. ванильного сахара
- щепотка соли
- 140 г сахара
- 430-450 г муки
Дополнительно:
- сахар
- корица
Способ приготовления:
1. В миске соединить творог и масло, взбить погружным блендером.
2. Добавить яйцо, соль, ванильный сахар, сахар, вымешать.
3. После этого всыпать часть муки с разрыхлителем, замесить однородное, мягкое тесто, немного липнущее к рукам.
4. Муку добавлять постепенно, ориентируясь на консистенцию теста, его количество зависит от сырости.
5. Завернуть тесто в пленку и поставить в холодильник на 1,5 часа.
6. После этого разделить на две части. Раскатать вдоль прямоугольника, толщиной 0,5 см.
7. После этого посыпать сахаром с корицей и складывать корж с двух сторон в центр, затем снова один на другой.
8. Рулет режем на ушки, толщиной 1 см. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем при температуре 200 градусов, около 25 мин, до хорошего румяного цвета.
9. Печенье невероятно вкусное, мягкое, с ароматом корицы.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: