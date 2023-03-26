Сладкие ушки. которые можно приобрести в магазине, приготовленные из слоеного теста. Они очень хрустящие и легкие. Но в домашних условиях этот десерт можно усовершенствовать. А именно, сделать его из творожного теста и добавить корицу.

Идея приготовления сырных ушек с корицей опубликована на странице фудблогера Екатерины Кудляк (recepty_przepisy) в Instagram.

Ингредиенты для теста:

500 г кисломолочного сыра

200 г мягкого масла

1 яйцо

1 ч.л. разрыхлителя

1 ч.л. ванильного сахара

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щепотка соли

140 г сахара

430-450 г муки

Дополнительно:

сахар

корица

Способ приготовления:

1. В миске соединить творог и масло, взбить погружным блендером.

2. Добавить яйцо, соль, ванильный сахар, сахар, вымешать.

3. После этого всыпать часть муки с разрыхлителем, замесить однородное, мягкое тесто, немного липнущее к рукам.

4. Муку добавлять постепенно, ориентируясь на консистенцию теста, его количество зависит от сырости.

5. Завернуть тесто в пленку и поставить в холодильник на 1,5 часа.

6. После этого разделить на две части. Раскатать вдоль прямоугольника, толщиной 0,5 см.

7. После этого посыпать сахаром с корицей и складывать корж с двух сторон в центр, затем снова один на другой.

8. Рулет режем на ушки, толщиной 1 см. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем при температуре 200 градусов, около 25 мин, до хорошего румяного цвета.

9. Печенье невероятно вкусное, мягкое, с ароматом корицы.

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