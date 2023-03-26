Хрустящие ушки с корицей: вкуснее магазинных

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Хрустящие ушки с корицей: вкуснее магазинных

Сладкие ушки. которые можно приобрести в магазине, приготовленные из слоеного теста. Они очень хрустящие и легкие. Но в домашних условиях этот десерт можно усовершенствовать. А именно, сделать его из творожного теста и добавить корицу.

Идея приготовления сырных ушек с корицей опубликована на странице фудблогера Екатерины Кудляк (recepty_przepisy) в Instagram.

Хрустящие ушки с корицей: вкуснее магазинных

Ингредиенты для теста:

  • 500 г кисломолочного сыра
  • 200 г мягкого масла
  • 1 яйцо
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 1 ч.л. ванильного сахара
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  • щепотка соли
  • 140 г сахара
  • 430-450 г муки

Дополнительно:

  • сахар
  • корица

Способ приготовления:

Хрустящие ушки с корицей: вкуснее магазинных

1. В миске соединить творог и масло, взбить погружным блендером.

2. Добавить яйцо, соль, ванильный сахар, сахар, вымешать.

3. После этого всыпать часть муки с разрыхлителем, замесить однородное, мягкое тесто, немного липнущее к рукам.

Хрустящие ушки с корицей: вкуснее магазинных

4. Муку добавлять постепенно, ориентируясь на консистенцию теста, его количество зависит от сырости.

5. Завернуть тесто в пленку и поставить в холодильник на 1,5 часа.

Хрустящие ушки с корицей: вкуснее магазинных

6. После этого разделить на две части. Раскатать вдоль прямоугольника, толщиной 0,5 см.

7. После этого посыпать сахаром с корицей и складывать корж с двух сторон в центр, затем снова один на другой.

8. Рулет режем на ушки, толщиной 1 см. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем при температуре 200 градусов, около 25 мин, до хорошего румяного цвета.

Хрустящие ушки с корицей: вкуснее магазинных

9. Печенье невероятно вкусное, мягкое, с ароматом корицы.

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