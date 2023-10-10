Домашние рогалики можно готовить из слоеного, дрожжевого и песочного теста. Для начинки можно использовать ягоды, сезонные фрукты, орехи, изюм, мак.

Кулинар Валентина поделилась в Instagram рецептом вкусных яблочных рогаликов к чаю, которые будут хрустящими и ароматными.

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Ингредиенты:

Мука пшеничная – 180 – 200 г

Масло сливочное мягкое – 100 г

Желток – 1 шт.

Сахар или лучше пудра – 50 г

Йогурт греческий или сметана – 1 ст. л.

Сода – 1 г

Для начинки:

Яблоки – 3 шт. (примерно 400 г)

Орехи (по желанию) – 100 г

Корица

Сахар (если яблоки кислые)

Способ приготовления:

1. Начинка: яблоки почистите, натрите на большой терке. На сильно разогретую сковороду переложите яблоки, добавьте корицу, сахар, если нужен и орешки. Перемешайте и тушите несколько минут. Чтобы получилась жидкость и начинка стала сухой.

2. Для теста: мягкое масло взбейте с сахаром до белого цвета. Добавьте желток и снова взбейте, туда же добавьте йогурт и сметану и еще раз взбейте. Далее муку с содой и перемешайте до однородности. Тесто должно быть мягкое и приятное на ощупь.

3. Разделите тесто на две части и раскатайте в круг. Разрежьте на 8 частей, на каждую выложите начинку (не очень много), сверните в рогалик.

4. Выложите на пергамент и запекайте примерно 20-25 минут, до румяности при 180 С.

Посыпьте сахарной пудрой и подавайте!

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