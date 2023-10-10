Хрустящие яблочные рогалики к чаю: рецепт идеального теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,4 т.
Хрустящие яблочные рогалики к чаю: рецепт идеального теста

Домашние рогалики можно готовить из слоеного, дрожжевого и песочного теста. Для начинки можно использовать ягоды, сезонные фрукты, орехи, изюм, мак. 

Домашние рогалики

Кулинар Валентина поделилась в Instagram рецептом вкусных яблочных рогаликов к чаю, которые будут хрустящими и ароматными. 

Рецепт рогаликов
Видео дня

Ингредиенты: 

  • Мука пшеничная – 180 – 200 г
  • Масло сливочное мягкое – 100 г
  • Желток – 1 шт. 
  • Сахар или лучше пудра – 50 г
  • Йогурт греческий или сметана – 1 ст. л. 
  • Сода – 1 г

Для начинки:

  • Яблоки – 3 шт. (примерно 400 г)
  • Орехи (по желанию) – 100 г
  • Корица
  • Сахар (если яблоки кислые)

Способ приготовления: 

1. Начинка: яблоки почистите, натрите на большой терке. На сильно разогретую сковороду переложите яблоки, добавьте корицу, сахар, если нужен и орешки. Перемешайте и тушите несколько минут. Чтобы получилась жидкость и начинка стала сухой.

Яблоки для начинки

2. Для теста: мягкое масло взбейте с сахаром до белого цвета. Добавьте желток и снова взбейте,  туда же добавьте йогурт и сметану и еще раз взбейте. Далее муку с содой и перемешайте до однородности. Тесто должно быть мягкое и приятное на ощупь.

Тесто для рогаликов

3. Разделите тесто на две части и раскатайте в круг. Разрежьте на 8 частей, на каждую выложите начинку (не очень много), сверните в рогалик.

Яблочная начинка

4. Выложите на пергамент и запекайте примерно 20-25 минут, до румяности при 180 С. 

Сколько выпекать рогалики

Посыпьте сахарной пудрой и подавайте!

Готовые рогалики с яблоком

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты