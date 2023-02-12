Хрустящий и нежирный хворост: что обязательно добавить в тесто

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Хрустящий и нежирный хворост: что обязательно добавить в тесто

Хворост – это простая домашняя выпечка, которую готовили еще наши бабушки. Он выходит хрустящий, нежный и по текстуре напоминает печенье. Традиционно готовят хворост в большом количестве масла на сковороде и посыпают сахарной пудрой.

В одном из кулинарных блогов (recepy_przepisy) в Instagram был опубликован рецепт хвороста на сковороде. Для того чтобы он был особенно хрустящий, в тесто советуют добавить совсем немного алкоголя.

Рецепт хвороста на сковороде

Ингредиенты:

  • мука – 500 г
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  • сахарная пудра – 1 ст. л.
  • соль
  • желтки – 6 шт
  • сметана – 1 ст.
  • водка – 2 ст. л.
  • сахарная пудра (для декора)

Способ приготовления:

1. К муке добавить сахарную пудру и соль. Перемешать.

Тесто на хворост

2. Добавить желтки, сметану и водку. Перемешать сначала ложкой, а затем продолжить замешивать тесто на рабочей поверхности руками. Вымешивать около 5 минут, завернуть в пленку и оставить на 20 минут.

3. Готовое тесто разделить на две части, раскатать в виде круга, нарезать на полоски и сделать в каждой надрез. Сформировать хворост.

Классический рецепт хвороста

4. Пожарить хворост в большом количестве масла, после переложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Посыпать сахарной пудрой.

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