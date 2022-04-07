Хрустящий картофель с розмарином для сытного ужина за 30 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
4,4 т.
Запеченный картофель

Картофель – идеальный овощ, который не только полезный и бюджетный, но еще и очень сытный. Из него можно делать вкусные зразы, блины, пюре, а также она является основным ингредиентов при приготовлении супов, борща. А также ее можно вкусно запекать с мясом, овощами, специями, делать запеканки.

Блюда из картофеля

Кулинар Юлия Бенкендорф поделилась в Instagram рецептом вкусного запеченного картофеля с розмарином, который вы с легкостью приготовите в духовке.

Рецепт картофеля
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Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг

  • подсолнечное масло – 2 ст. л.

Масло с травами

  • сухой розмарин – 0,5 ч. л.

  • соль – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Нагрейте духовку до 180 С.

2. Помойте хорошо картофель и нарежьте на 6-8 ломтиков каждый.

Картофель для блюда

3. Переложите его в миску, добавьте масло и тщательно перемешайте.

Специи для картофеля

​​​​​​​4. Картофель в масле переложите на противень, присыпьте розмарином и отправьте в духовку на 30-40 минут при 180 С.

Картофель с зеленью

5. Готовый горячий картофель посыпьте солью, можно еще добавить свежего листья сухого тимьяна и подавать к столу.

Как приготовить картофель с хрустящей корочкой

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