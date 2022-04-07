Хрустящий картофель с розмарином для сытного ужина за 30 минут
Картофель – идеальный овощ, который не только полезный и бюджетный, но еще и очень сытный. Из него можно делать вкусные зразы, блины, пюре, а также она является основным ингредиентов при приготовлении супов, борща. А также ее можно вкусно запекать с мясом, овощами, специями, делать запеканки.
Кулинар Юлия Бенкендорф поделилась в Instagram рецептом вкусного запеченного картофеля с розмарином, который вы с легкостью приготовите в духовке.
Ингредиенты:
картофель – 1 кг
подсолнечное масло – 2 ст. л.
сухой розмарин – 0,5 ч. л.
соль – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
1. Нагрейте духовку до 180 С.
2. Помойте хорошо картофель и нарежьте на 6-8 ломтиков каждый.
3. Переложите его в миску, добавьте масло и тщательно перемешайте.
4. Картофель в масле переложите на противень, присыпьте розмарином и отправьте в духовку на 30-40 минут при 180 С.
5. Готовый горячий картофель посыпьте солью, можно еще добавить свежего листья сухого тимьяна и подавать к столу.
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