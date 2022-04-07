Картофель – идеальный овощ, который не только полезный и бюджетный, но еще и очень сытный. Из него можно делать вкусные зразы, блины, пюре, а также она является основным ингредиентов при приготовлении супов, борща. А также ее можно вкусно запекать с мясом, овощами, специями, делать запеканки.

Кулинар Юлия Бенкендорф поделилась в Instagram рецептом вкусного запеченного картофеля с розмарином, который вы с легкостью приготовите в духовке.

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Ингредиенты:

картофель – 1 кг

подсолнечное масло – 2 ст. л.

сухой розмарин – 0,5 ч. л.

соль – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Нагрейте духовку до 180 С.

2. Помойте хорошо картофель и нарежьте на 6-8 ломтиков каждый.

3. Переложите его в миску, добавьте масло и тщательно перемешайте.

​​​​​​​4. Картофель в масле переложите на противень, присыпьте розмарином и отправьте в духовку на 30-40 минут при 180 С.

5. Готовый горячий картофель посыпьте солью, можно еще добавить свежего листья сухого тимьяна и подавать к столу.

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