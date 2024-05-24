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Хрустящий лаваш с сыром и зеленью: рецепт блюда для перекуса
Из лаваша для перекуса можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд, например конвертики с сыром и зеленью, а также шаурма.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного перекуса из лаваша в виде конвертиков с сыром.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр кисломолочный
- сыр твердый
- желток
- помидор
- зелень и специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешайте все ингредиенты для начинки.
2. Лаваш нарежьте квадратиками и смажьте лаваш творожной начинкой, выложите нарезанные помидоры и заверните.
3. Жарьте на сухой сковороде с двух сторон до золотой корочки.
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