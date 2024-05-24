Из лаваша для перекуса можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд, например конвертики с сыром и зеленью, а также шаурма.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного перекуса из лаваша в виде конвертиков с сыром.

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Ингредиенты:

лаваш

сыр кисломолочный

сыр твердый

желток

помидор

зелень и специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешайте все ингредиенты для начинки.

2. Лаваш нарежьте квадратиками и смажьте лаваш творожной начинкой, выложите нарезанные помидоры и заверните.

3. Жарьте на сухой сковороде с двух сторон до золотой корочки.

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