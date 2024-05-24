Хрустящий лаваш с сыром и зеленью: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
36
Хрустящий лаваш с сыром и зеленью: рецепт блюда для перекуса

Из лаваша для перекуса можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд, например конвертики с сыром и зеленью, а также шаурма. 

Конвертики из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного перекуса из лаваша в виде конвертиков с сыром. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • лаваш
  • сыр кисломолочный
  • сыр твердый
  • желток
  • помидор 
  • зелень и специи – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Смешайте все ингредиенты для начинки.

Начинка для лаваша

2. Лаваш нарежьте квадратиками и смажьте лаваш творожной начинкой, выложите нарезанные помидоры и заверните.

Приготовление блюда

3. Жарьте на сухой сковороде с двух сторон до золотой корочки.

Готовое блюдо

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