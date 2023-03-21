Тертый пирог – самый простой домашний десерт, который готовится из теста, а для яркого вкуса лучше всего добавить ягоды или джем. Для того, чтобы пирог был мягким внутри и хрустящим снаружи, добавьте в тесто майонез.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом хрустящего тертого пирога, который готовится на сметане.

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Ингредиенты:

мука – 350 г

сода – 0,5 ч. л.

сливочное масло – 200 г

яйца – 1 шт.

лимонный сок – 1 ст. л.

майонез – 1 ст. л.

джем – 250 г

Способ приготовления:

1. Муку просейте в миску, добавьте соду, перемешайте. Холодное сливочное масло натрите в муку.

3. Отдельно смешайте яйцо, сахар, майонез и лимонный сок. Добавьте эту смесь в муку с маслом и быстро замесите тесто. Треть теста заверните в пленку и уберите в морозилку.

5. Оставшееся тесто с помощью рук и скалки раскатайте в тоненький прямоугольник, размером примерно 30-40 см. Сверху намажьте тесто вареньем, сверху присыпьте натертым тестом.

6. Выпекайте пирог 25 минут при 180 °С.

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