Хрустящий тертый пирог к чаю: что обязательно нужно добавить в тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт тертого пирога с вареньем

Тертый пирог – самый простой домашний десерт, который готовится из теста, а для яркого вкуса лучше всего добавить ягоды или джем. Для того, чтобы пирог был мягким внутри и хрустящим снаружи, добавьте в тесто майонез.

Вкусный тертый пирог

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом хрустящего тертого пирога, который готовится на сметане.

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

  • мука – 350 г
  • сода – 0,5 ч. л.
  • сливочное масло – 200 г
  • яйца – 1 шт.
  • лимонный сок – 1 ст. л.
  • майонез – 1 ст. л.
  • джем – 250 г

Способ приготовления:

1. Муку просейте в миску, добавьте соду, перемешайте. Холодное сливочное масло натрите в муку.

Яйца, сахар и мука для теста

3. Отдельно смешайте яйцо, сахар, майонез и лимонный сок. Добавьте эту смесь в муку с маслом и быстро замесите тесто. Треть теста заверните в пленку и уберите в морозилку.

Песочное тесто

5. Оставшееся тесто с помощью рук и скалки раскатайте в тоненький прямоугольник, размером примерно 30-40 см. Сверху намажьте тесто вареньем, сверху присыпьте натертым тестом.

Приготовление пирога

6. Выпекайте пирог 25 минут при 180 °С.

Тертый пирог с вареньем

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