Хрустящий тертый пирог к чаю: что обязательно нужно добавить в тесто
Тертый пирог – самый простой домашний десерт, который готовится из теста, а для яркого вкуса лучше всего добавить ягоды или джем. Для того, чтобы пирог был мягким внутри и хрустящим снаружи, добавьте в тесто майонез.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом хрустящего тертого пирога, который готовится на сметане.
Ингредиенты:
- мука – 350 г
- сода – 0,5 ч. л.
- сливочное масло – 200 г
- яйца – 1 шт.
- лимонный сок – 1 ст. л.
- майонез – 1 ст. л.
- джем – 250 г
Способ приготовления:
1. Муку просейте в миску, добавьте соду, перемешайте. Холодное сливочное масло натрите в муку.
3. Отдельно смешайте яйцо, сахар, майонез и лимонный сок. Добавьте эту смесь в муку с маслом и быстро замесите тесто. Треть теста заверните в пленку и уберите в морозилку.
5. Оставшееся тесто с помощью рук и скалки раскатайте в тоненький прямоугольник, размером примерно 30-40 см. Сверху намажьте тесто вареньем, сверху присыпьте натертым тестом.
6. Выпекайте пирог 25 минут при 180 °С.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:
⠀