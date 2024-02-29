Тертый пирог – один из самых простых, но очень вкусных домашних десертов, основа которого – песочное тесто и варенье. Стоит отметить, что вкус блюда зависит именно от теста.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом ароматного тертого пирога, который будет очень хрустящим.

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Ингредиенты:

сливочное масло(охлажденное) 100г

яйца – 1шт.

мука – 215г

щепотка соли

разрыхлитель – 0,5 ч. л.

сахар – 40 г (к-во сахара регулируйте самостоятельно, я люблю не очень сладкое тесто)

Начинка:

любимое варенье – 150 г

Способ приготовления:

1. В просеянную муку всыпьте сахар, разрыхлитель и щепотку соли. Перемешайте и добавьте охлажденное сливочное масло. Руками перетрите муку с маслом в крошку. Добавьте яйцо и замесите тесто.

2. 1/3 часть теста выложите в пищевую пленку и положите в морозилку на 20-30 минут, 2/3 части оставляем в холодильнике.

3. Большую часть теста (2/3) раскатайте на пергаменте и переложите в форму для выпечки. Обрежьте и подравняйте края и выложите любимое варенье. Меньший кусочек теста (1/3) натрите на терке сверху на варенье.

4. Присыпьте сахаром и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.

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