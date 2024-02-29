Хрустящий тертый пирог с вареньем: рецепт самого удачного домашнего десерта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Хрустящий тертый пирог

Тертый пирог – один из самых простых, но очень вкусных домашних десертов, основа которого – песочное тесто и варенье. Стоит отметить, что вкус блюда зависит именно от теста. 

Ароматный тертый пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом ароматного тертого пирога, который будет очень хрустящим. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты: 

  • сливочное масло(охлажденное) 100г
  • яйца – 1шт. 
  • мука – 215г
  • щепотка соли
  • разрыхлитель – 0,5 ч. л.
  • сахар – 40 г (к-во сахара регулируйте самостоятельно, я люблю не очень сладкое тесто)

Начинка:

  • любимое варенье – 150 г

Способ приготовления: 

1. В просеянную муку всыпьте сахар, разрыхлитель и щепотку соли. Перемешайте и добавьте охлажденное сливочное масло. Руками перетрите муку с маслом в крошку. Добавьте яйцо и замесите тесто. 

Тесто для пирога

2. 1/3 часть теста выложите в пищевую пленку и положите в морозилку на 20-30 минут, 2/3 части оставляем в холодильнике.

Приготовление теста

3. Большую часть теста (2/3) раскатайте на пергаменте и переложите в форму для выпечки. Обрежьте и подравняйте края и выложите любимое варенье. Меньший кусочек теста (1/3) натрите на терке сверху на варенье.

Как правильно готовить пирог

4. Присыпьте сахаром и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. 

Готовый пирог

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