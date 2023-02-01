Хрустящяя цветная капуста за 15 минут: не надо варить и жарить

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Хрустящяя цветная капуста за 15 минут: не надо варить и жарить

Если вы хотите вкусно приготовить цветную капусту, в то же время, чтобы овощ не имел специфического запаха, то лучшим вариантом будет запечь ее в духовке в панировке. В то же время, овощ не обязательно предварительно варить или жарить, что очень удобно и быстро.

В одном из кулинарных блогов (reeixit) в Instagram был опубликован рецепт запеченной цветной капусты в хрустящей панировке.

Рецепт запеченной цветной капусты

Ингредиенты:

  • цветная капуста
  • масло растительное\оливковое
  • специи: соль, перец, сушеный\свежий чеснок, сладкая паприка + хмели-сунели, орегано, сушеная петрушка (по желанию)
  • панировочные сухари
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Способ приготовления:

1. Для начала нужно разобрать капусту на соцветие.

Как вкусно запечь цветную капусту

2. Соцветие полить маслом и перемешать.

3. Сразу добавить все специи и снова тщательно перемешать. Выложить в форму для запекания.

4. Сверху посыпать панировочными сухарями (перемешивать не нужно).

Как приготовить цветную капусту без жарки и варки

5. Запекать в духовке при 180 градусах 15 минут.

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