Хрустящяя цветная капуста за 15 минут: не надо варить и жарить
Если вы хотите вкусно приготовить цветную капусту, в то же время, чтобы овощ не имел специфического запаха, то лучшим вариантом будет запечь ее в духовке в панировке. В то же время, овощ не обязательно предварительно варить или жарить, что очень удобно и быстро.
В одном из кулинарных блогов (reeixit) в Instagram был опубликован рецепт запеченной цветной капусты в хрустящей панировке.
Ингредиенты:
- цветная капуста
- масло растительное\оливковое
- специи: соль, перец, сушеный\свежий чеснок, сладкая паприка + хмели-сунели, орегано, сушеная петрушка (по желанию)
- панировочные сухари
Способ приготовления:
1. Для начала нужно разобрать капусту на соцветие.
2. Соцветие полить маслом и перемешать.
3. Сразу добавить все специи и снова тщательно перемешать. Выложить в форму для запекания.
4. Сверху посыпать панировочными сухарями (перемешивать не нужно).
5. Запекать в духовке при 180 градусах 15 минут.
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