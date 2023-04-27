Худшие маринады для шашлыка, которые испортят любое мясо: топ-3

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,8 т.
Худшие маринады для шашлыка, которые испортят любое мясо: топ-3

Шашлык – очень вкусное блюдо, которое готовят в весенне-летний период. Самое важное при приготовлении – не только выбрать правильно мясо, но и сделать хороший маринад, от которого зависит вкус блюда. 

Вкусный шашлык

Редакция FoodOboz делится советами от кулинаров, от каких маринадов нужно отказаться при приготовлении шашлыка, чтобы мясо не было жестким и не вкусным. 

1. Укус

В чем не нужно мариновать шашлык
Видео дня

Уксус сделает мясо очень жестким и в процессе жарки оно будет сырым внутри, но при этом будет гореть сверху. Поэтому, кулинары не рекомендуют использовать уксус для маринадов для шашлыка.

2. Слишком много соли 

В чем лучше мариновать шашлык, чтобы мясо было сочным

При приготовлении любого маринада для шашлыка всегда добавляют соль, так как мясу она не повредит. Но, именно соль может испортить блюдо, если ее добавить слишком много. Она сделает мясо слишком сухим. Кулинары советуют солить мясо при подаче, но не добавлять в сам маринад. 

3. Кефир 

Маринад к шашлыку из кефира

Как и уксус, кефир не подходит для маринада. Так как при взаимодействии с мясом он препятствует усвоению белка и железа и в результате будет совершенно вредным.

По мнению кулинаров, лучше всего мариновать мясо в йогурте, сметана, вине, минеральной воде, а также использовать лук, зелень, специи! 

Маринад с луком

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты