Шашлык – очень вкусное блюдо, которое готовят в весенне-летний период. Самое важное при приготовлении – не только выбрать правильно мясо, но и сделать хороший маринад, от которого зависит вкус блюда.

Редакция FoodOboz делится советами от кулинаров, от каких маринадов нужно отказаться при приготовлении шашлыка, чтобы мясо не было жестким и не вкусным.

1. Укус

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Уксус сделает мясо очень жестким и в процессе жарки оно будет сырым внутри, но при этом будет гореть сверху. Поэтому, кулинары не рекомендуют использовать уксус для маринадов для шашлыка.

2. Слишком много соли

При приготовлении любого маринада для шашлыка всегда добавляют соль, так как мясу она не повредит. Но, именно соль может испортить блюдо, если ее добавить слишком много. Она сделает мясо слишком сухим. Кулинары советуют солить мясо при подаче, но не добавлять в сам маринад.

3. Кефир

Как и уксус, кефир не подходит для маринада. Так как при взаимодействии с мясом он препятствует усвоению белка и железа и в результате будет совершенно вредным.

По мнению кулинаров, лучше всего мариновать мясо в йогурте, сметана, вине, минеральной воде, а также использовать лук, зелень, специи!

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