Названы топ-3 ошибки, которые испортят куриное мясо

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
6,1 т.
Названы топ-3 ошибки, которые испортят куриное мясо

Курятина включает в себя не только большое количество белка, но и других полезных веществ. И для того, чтобы сохранить их по максимуму, важно уметь правильно приготовить продукт. К сожалению, так может не каждая хозяйка и допускает множество ошибок.

Редакция FoodOboz расскажет, как не стоит готовить курицу. Опубликовано на сайте EatThis.

Солить в процессе приготовления, а еще хуже – в конце

Солить или добавлять маринады к куриному филе перед приготовлением в разы эффективнее. Таким образом, у специй есть время хорошо проникнуть внутрь курицы и насытить ее вкусом. Также перед жаркой можно обвалять продукт в муке – она заберет лишнюю влагу и поможет избежать пригорания. И как приятный бонус – золотистая корочка.

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Куриное филе следует обязательно солить в начале приготовления

Готовить филейки неравномерной толщины

В таком случае вы получите неравномерно приготовленную курятину. В конечном итоге она будет сухой, переваренной и иногда даже подгоревшей в самых тонких местах.

Куски курятины должны быть одинаковой толщины

Готовить холодное или замороженное филе

И здесь не нужно быть шеф-поваром, чтобы утверждать, что филе получится на 100% сухим и резиновым. К тому же, используя такой способ приготовления, вы тратите вдвое больше времени.

Филе перед приготовлением следует обязательно разморозить или охладить до комнатной температуры

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