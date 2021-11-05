Названы топ-3 ошибки, которые испортят куриное мясо

Курятина включает в себя не только большое количество белка, но и других полезных веществ. И для того, чтобы сохранить их по максимуму, важно уметь правильно приготовить продукт. К сожалению, так может не каждая хозяйка и допускает множество ошибок.

Редакция FoodOboz расскажет, как не стоит готовить курицу. Опубликовано на сайте EatThis.

Солить в процессе приготовления, а еще хуже – в конце

Солить или добавлять маринады к куриному филе перед приготовлением в разы эффективнее. Таким образом, у специй есть время хорошо проникнуть внутрь курицы и насытить ее вкусом. Также перед жаркой можно обвалять продукт в муке – она заберет лишнюю влагу и поможет избежать пригорания. И как приятный бонус – золотистая корочка.

Видео дня

Готовить филейки неравномерной толщины

В таком случае вы получите неравномерно приготовленную курятину. В конечном итоге она будет сухой, переваренной и иногда даже подгоревшей в самых тонких местах.

Готовить холодное или замороженное филе

И здесь не нужно быть шеф-поваром, чтобы утверждать, что филе получится на 100% сухим и резиновым. К тому же, используя такой способ приготовления, вы тратите вдвое больше времени.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :