Хумус из фасоли за 3 минуты: рецепт самой бюджетной и вкусной закуски
Хумус можно готовить не только из нута, но еще и из фасоли, чечевицы. Для того, чтобы закуска имела пикантный вкус, добавьте в основу соус песто и помидоры черри.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного хумуса с консервированными артишоками и помидорами.
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Ингредиенты:
- белая фасоль
- консервированные артишоки
- вешенки
- черри
- песто
Способ приготовления:
1. Фасоль переложите в блендер, жидкость из нее наливайте не сразу всю, добавьте 5-6 кусочков артишока и пару ложек масла, перебейте блендером. Хумус готов.
2. На масле пожарьте вешенки с солью и специями. Когда они полностью готовы, добавьте 1 ч. л. песто и черри.
Украсьте хумус грибами и помидорами, сверху полейте маслом из них. Присыпьте рубленной зеленью!
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