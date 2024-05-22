Хумус из фасоли за 3 минуты: рецепт самой бюджетной и вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Хумус из фасоли за 3 минуты: рецепт самой бюджетной и вкусной закуски

Хумус можно готовить не только из нута, но еще и из фасоли, чечевицы. Для того, чтобы закуска имела пикантный вкус, добавьте в основу соус песто и помидоры черри. 

Вкусный хумус из фасоли

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного хумуса с консервированными артишоками и помидорами. 

Рецепт хумуса
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Ингредиенты: 

  • белая фасоль
  • консервированные артишоки
  • вешенки
  • черри
  • песто

Способ приготовления: 

1. Фасоль переложите в блендер, жидкость из нее наливайте не сразу всю, добавьте 5-6 кусочков артишока и пару ложек масла, перебейте блендером. Хумус готов.

Фасоль для блюда

2. На масле пожарьте вешенки с солью и специями. Когда они полностью готовы, добавьте 1 ч. л. песто и черри.

Домашний хумус

Украсьте хумус грибами и помидорами, сверху полейте маслом из них. Присыпьте рубленной зеленью! 

Готовый хумус

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