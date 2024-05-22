Хумус можно готовить не только из нута, но еще и из фасоли, чечевицы. Для того, чтобы закуска имела пикантный вкус, добавьте в основу соус песто и помидоры черри.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного хумуса с консервированными артишоками и помидорами.

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Ингредиенты:

белая фасоль

консервированные артишоки

вешенки

черри

песто

Способ приготовления:

1. Фасоль переложите в блендер, жидкость из нее наливайте не сразу всю, добавьте 5-6 кусочков артишока и пару ложек масла, перебейте блендером. Хумус готов.

2. На масле пожарьте вешенки с солью и специями. Когда они полностью готовы, добавьте 1 ч. л. песто и черри.

Украсьте хумус грибами и помидорами, сверху полейте маслом из них. Присыпьте рубленной зеленью!

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