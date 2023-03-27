Хумус с кефиром и чесноком: как приготовить необычную закуску
Нутом часто заменяют мясо. Оно и не удивительно, потому что продукт очень питательный и сытный. Такая бобовая культура является главным ингредиентом для хумуса – закуски, которую можно намазывать на тосты, гренки, есть прямо с овощами. Следующая идея приготовления этого блюда непривычна тем, что в составе есть кефир.
Идея приготовления хумуса с кефиром и чесноком опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kate.deliciouss в Instagram.
Ингредиенты:
- нут – 200 г
- вода – 500 г
- кефир – 200 г
- тахини – 60 г
- чеснок – 15 г (4 зубчика)
- масло – 10 г
- лимонный сок
- соль, перец
- острый соус (по желанию)
Способ приготовления:
1. Нут промываем и заливаем водой на ночь. Оставляем при комнатной температуре.
2. Варим нут до готовности. Его легко раздавить между пальцами.
3. Чеснок кладем в фольгу, поливаем растительным маслом. Заматываем. Отправляем в духовку при температуре 200 градусов на 15-20 минут.
4. Высыпаем нут в миску, добавляем кефир, тахини, растительное масло, чеснок. Солим, перчим.
5. Даем постоять 5 минут, пробуем, если нужно, добавьте еще соль и перец. Можно добавить острый соус.
6. Перед подачей посыпьте любимой зеленью и полейте лимонным соком.
7. Подавать с лавашем
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