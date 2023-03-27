Хумус с кефиром и чесноком: как приготовить необычную закуску

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Хумус с кефиром и чесноком: как приготовить необычную закуску

Нутом часто заменяют мясо. Оно и не удивительно, потому что продукт очень питательный и сытный. Такая бобовая культура является главным ингредиентом для хумуса – закуски, которую можно намазывать на тосты, гренки, есть прямо с овощами. Следующая идея приготовления этого блюда непривычна тем, что в составе есть кефир.

Идея приготовления хумуса с кефиром и чесноком опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kate.deliciouss в Instagram.

Хумус с кефиром и чесноком: как приготовить необычную закуску

Ингредиенты:

  • нут – 200 г
  • вода – 500 г
  • кефир – 200 г
  • тахини – 60 г
  • чеснок – 15 г (4 зубчика)
  • масло – 10 г
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  • лимонный сок
  • соль, перец
  • острый соус (по желанию)

Способ приготовления:

Хумус с кефиром и чесноком: как приготовить необычную закуску

1. Нут промываем и заливаем водой на ночь. Оставляем при комнатной температуре.

2. Варим нут до готовности. Его легко раздавить между пальцами.

Хумус с кефиром и чесноком: как приготовить необычную закуску

3. Чеснок кладем в фольгу, поливаем растительным маслом. Заматываем. Отправляем в духовку при температуре 200 градусов на 15-20 минут.

Хумус с кефиром и чесноком: как приготовить необычную закуску

4. Высыпаем нут в миску, добавляем кефир, тахини, растительное масло, чеснок. Солим, перчим.

5. Даем постоять 5 минут, пробуем, если нужно, добавьте еще соль и перец. Можно добавить острый соус.

Хумус с кефиром и чесноком: как приготовить необычную закуску

6. Перед подачей посыпьте любимой зеленью и полейте лимонным соком.

7. Подавать с лавашем

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