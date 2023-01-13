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Хурма – это зимний помидор. Не игнорируйте, делайте салаты
мненияFoodOboz / Мнения
Место хурмы – в салатах. Это не просто чтобы взять и съесть, это как зимний помидор. А вы берете и игнорируете хурму с ее потенциалом. Не поступайте так, она же прекрасна.
Следуйте инструкциям по использованию. Вот просто сделайте, как я предлагаю, и доверьтесь. Вам нужна хурма, упругий сыр, руккола, оливковое масло и лимон. Итак, сыр и хурму режете кубиком, в том и будет вся вкусовая магия: ибо оно одинаково по размеру, но разное по вкусу, сочности и упругости. Вашему рту будет прям хорошо. Затем рукола, лимон и оливковое масло. Смешиваете и наслаждаетесь. Цьом.
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Источник:Instagram Евгения Клопотенко