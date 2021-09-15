Идеальная паста – правила, о которых не стоит забывать

Паста – это однозначно одно из любимых блюд во всех уголках мира. На первый взгляд может показаться, что паста абсолютно проста и понятна в приготовлении. Впрочем, правильно ее сварить удается далеко не каждой хозяйке.

Редакция FoodOboz поделится основными правилами, о которых не стоит забывать, готовя пасту.

История происхождения пасты

Ученые утверждают, что макароны в свое время создали китайцы, а известный путешественник и купец Марко Поло во время своей экспедиции привез их в Италию. Впрочем, сами итальянцы готовы поспорить с таким утверждением и приводят обратные факты, указывающие на то, что блюда, похожие на пасту, готовились еще до рождения путешественника.

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Документы говорят, что первые упоминания о итальянских макаронах появились еще в древнеримскую эпоху. Именно тогда римляне начали готовить тесто и варили его в соленой воде, предварительно порезав его на полоски. Чуть позже начали сушить тесто, что позволило значительно продлить срок годности макаронным изделиям.

Основные правила при приготовлении пасты

Правильная мука. Готовя пасту, итальянцы используют исключительно муку твердых сортов пшеницы. Но для тех, кому такая паста утвердят, советуют смешивать пшеничную муку с мукой из твердых сортов в пропорциях 30% и 70%. Больше воды, пожалуйста. Большинство людей используют для приготовления пасты очень маленькую кастрюлю или наливают недостаточно воды. Пропорция должна быть 1 л воды на 100 г пасты. Время. Время варки зависит от вида пасты, но существуют общие правила. Свежеприготовленную пасту стоит отваривать около 20-30 с, сухую – 3 мин. Немного оливкового масла не помешает. Стоит добавить буквально 1 ст. л в процессе варки, чтобы паста не слипалась. Правильно сваренный паста сохраняет внутреннюю упругость и кажется слегка недоваренной, то есть, al dente. Паста должна быть нежной, плотной, не переваренной; внутри немного светлее, чем извне. По окончании приготовления слить воду на дуршлаг, чтобы паста не переварилась. И сразу же отправить ее в сотейник с горячим соусом (соус к этому времени должен быть готов). Подержать блюдо еще 1-2 минуты на среднем огне. Так паста полностью впитает в себя вкус и аромат соуса. Лучше выкладывать готовую пасту на горячие тарелки для поддержания вкусовых качеств блюда.

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