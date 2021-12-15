Идеальная пицца "Маргарита" для сытного ужина: секретами удачного теста поделился Марко Черветти
Пицца – отличный и очень быстрый вариант вкусного обеда и ужина. Самое главное – сделать удачное тесто, от которого зависит вкус блюда, а также обязательно ароматную начинку.
Шеф-повар Марко Черветти поделился на своем YouTube-канале рецептом вкусной пиццы "Маргарита", которую вы приготовите очень легко и главное – быстро, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Секреты от кулинара:
растворите соль и дрожжи с воде
муку хорошо просейте
дайте тесту настояться около 14 часов
обязательно растяните его руками
смажьте готовое тесто оливковым маслом
Ингредиенты:
Мука – 1-1,5 кг
Дрожжи – 2,5 г
Консервированные томаты в собственном соку – 120 г
Вода – 500 мл
Базилик – 4 г
Оливковое масло – 5 г
Моцарелла – 175 г
Морская соль – 25 г
Сыр пармезан – 25 г
Способ приготовления:
1. Налейте в миску воду, добавьте морскую соль, дрожжи и все хорошо ее размешайте, чтобы ингредиенты полностью растворилась.
2. Туда добавьте просеянную муку и руками все хорошо вымешайте, чтобы тесто не прилипало к рукам.
3. Скатайте его в шар, положите на 14 часов, чтобы оно подошло.
4. Соус: перебейте блендером помидоры до однородности.
5. Порежьте моцареллу.
6. Растяните руками очень тонко тесто, смажьте его оливковым маслом, сверху томатных соусом, присыпьте натертым пармезаном, сверху положите порезанную моцареллу, базилик и полейте немного оливковым маслом.
7. Готовую пиццу отправьте в духовку на 15 минут при 200 С.
Есть блюдо лучше всего горячим.
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