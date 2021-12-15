Идеальная пицца "Маргарита" для сытного ужина: секретами удачного теста поделился Марко Черветти

Пицца – отличный и очень быстрый вариант вкусного обеда и ужина. Самое главное – сделать удачное тесто, от которого зависит вкус блюда, а также обязательно ароматную начинку.

Шеф-повар Марко Черветти поделился на своем YouTube-канале рецептом вкусной пиццы "Маргарита", которую вы приготовите очень легко и главное – быстро, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Секреты от кулинара:

растворите соль и дрожжи с воде

муку хорошо просейте

дайте тесту настояться около 14 часов

Видео дня

обязательно растяните его руками

смажьте готовое тесто оливковым маслом

Ингредиенты:

Мука – 1-1,5 кг

Дрожжи – 2,5 г

Консервированные томаты в собственном соку – 120 г

Вода – 500 мл

Базилик – 4 г

Оливковое масло – 5 г

Моцарелла – 175 г

Морская соль – 25 г

Сыр пармезан – 25 г

Способ приготовления:

1. Налейте в миску воду, добавьте морскую соль, дрожжи и все хорошо ее размешайте, чтобы ингредиенты полностью растворилась.

2. Туда добавьте просеянную муку и руками все хорошо вымешайте, чтобы тесто не прилипало к рукам.

3. Скатайте его в шар, положите на 14 часов, чтобы оно подошло.

4. Соус: перебейте блендером помидоры до однородности.

5. Порежьте моцареллу.

6. Растяните руками очень тонко тесто, смажьте его оливковым маслом, сверху томатных соусом, присыпьте натертым пармезаном, сверху положите порезанную моцареллу, базилик и полейте немного оливковым маслом.

7. Готовую пиццу отправьте в духовку на 15 минут при 200 С.

Есть блюдо лучше всего горячим.

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