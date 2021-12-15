Идеальная пицца "Маргарита" для сытного ужина: секретами удачного теста поделился Марко Черветти

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как дома приготовить пиццу 'Маргарита'

Пицца – отличный и очень быстрый вариант вкусного обеда и ужина. Самое главное – сделать удачное тесто, от которого зависит вкус блюда, а также обязательно ароматную начинку.

Шеф-повар Марко Черветти поделился на своем YouTube-канале рецептом вкусной пиццы "Маргарита", которую вы приготовите очень легко и главное – быстро, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Секреты от кулинара:

  • растворите соль и дрожжи с воде

  • муку хорошо просейте

  • дайте тесту настояться около 14 часов

Приготовление дрожжевого теста
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  • обязательно растяните его руками

  • смажьте готовое тесто оливковым маслом

Ингредиенты:

  • Мука – 1-1,5 кг

  • Дрожжи – 2,5 г

  • Консервированные томаты в собственном соку – 120 г

  • Вода – 500 мл

  • Базилик – 4 г

Домашняя пицца

  • Оливковое масло – 5 г

  • Моцарелла – 175 г

  • Морская соль – 25 г

  • Сыр пармезан – 25 г

Способ приготовления:

1. Налейте в миску воду, добавьте морскую соль, дрожжи и все хорошо ее размешайте, чтобы ингредиенты полностью растворилась.

Приготовление теста для пиццы

2. Туда добавьте просеянную муку и руками все хорошо вымешайте, чтобы тесто не прилипало к рукам.

3. Скатайте его в шар, положите на 14 часов, чтобы оно подошло.

Рецепт универсального теста на пиццу

4. Соус: перебейте блендером помидоры до однородности.

Соус для пиццы

5. Порежьте моцареллу.

6. Растяните руками очень тонко тесто, смажьте его оливковым маслом, сверху томатных соусом, присыпьте натертым пармезаном, сверху положите порезанную моцареллу, базилик и полейте немного оливковым маслом.

Домашняя пицца

7. Готовую пиццу отправьте в духовку на 15 минут при 200 С.

Есть блюдо лучше всего горячим.

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